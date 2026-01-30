ドル全面高、次期ＦＲＢ議長はタカ派寄りのウォーシュ氏か＝東京為替概況



３０日の東京外国為替市場で、ドル円は１５４．１４円付近まで上昇。対主要通貨でのドル買いがドル円を押し上げている。トランプ米大統領と米民主党が政府閉鎖を回避する暫定合意に至ったことや、次期米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長にウォーシュ元ＦＲＢ理事が指名されるとの観測が強まったことがドル高の背景。市場では、次期ＦＲＢ議長の候補のなかでウォーシュ元ＦＲＢ理事はタカ派寄りであるとみられていることから、ＦＲＢ議長交代後の米追加利下げ観測が後退している。



ユーロ／ドルは１．１８９５ドル付近、ポンド／ドルは１．３７３２ドル付近、豪ドル／ドルは０．６９７７ドル付近までドル高推移。



ドル中心の相場となっており、クロス円の方向感は限定的だが、ユーロ円は１８３．７１円付近、ポンド円は２１１．９２円付近まで強含み。豪ドル円は貴金属価格の急落が重しとなり、１０７．３０円付近まで下落したが、下げ一服後は１０７円後半へ下げ渋った。



