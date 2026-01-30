テクニカルポイント　ユーロポンド、緩やかな下降トレンド継続も、２００日線でサポートされる

0.8771　エンベロープ1%上限（10日間）
0.8769　一目均衡表・雲（上限）
0.8765　一目均衡表・雲（下限）
0.8729　100日移動平均
0.8714　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.8697　一目均衡表・転換線
0.8695　一目均衡表・基準線
0.8684　10日移動平均
0.8678　21日移動平均
0.8668　現値
0.8649　200日移動平均
0.8642　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
0.8597　エンベロープ1%下限（10日間）

　ユーロポンドは、昨年１１月の０．８８６５付近を高値として、その後は緩やかに上値を切り下げてきている。１０＋２１日線は交差が多く、かなり下降トレンド性はそれほど強くはない。ＲＳＩ（１４日）は４４．３と、やや売りバイアスが優勢。下値は２００日線でサポートされている。０．８６台半ばを下回る動きとなるのかが注目される。