テクニカルポイント ユーロポンド、緩やかな下降トレンド継続も、２００日線でサポートされる テクニカルポイント ユーロポンド、緩やかな下降トレンド継続も、２００日線でサポートされる

リンクをコピーする みんなの感想は？

テクニカルポイント ユーロポンド、緩やかな下降トレンド継続も、２００日線でサポートされる



0.8771 エンベロープ1%上限（10日間）

0.8769 一目均衡表・雲（上限）

0.8765 一目均衡表・雲（下限）

0.8729 100日移動平均

0.8714 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.8697 一目均衡表・転換線

0.8695 一目均衡表・基準線

0.8684 10日移動平均

0.8678 21日移動平均

0.8668 現値

0.8649 200日移動平均

0.8642 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.8597 エンベロープ1%下限（10日間）



ユーロポンドは、昨年１１月の０．８８６５付近を高値として、その後は緩やかに上値を切り下げてきている。１０＋２１日線は交差が多く、かなり下降トレンド性はそれほど強くはない。ＲＳＩ（１４日）は４４．３と、やや売りバイアスが優勢。下値は２００日線でサポートされている。０．８６台半ばを下回る動きとなるのかが注目される。

外部サイト