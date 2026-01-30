２８日、漠河市の北極村にある北国トナカイ園で、雪の上を歩くトナカイ。（漠河＝新華社記者／王祚）

　【新華社漠河1月30日】中国黒竜江省漠河市の北極村で28日、トナカイが雪の上をゆっくりと歩き、森の精霊のような姿を見せた。

２８日、漠河市の北極村にある北国トナカイ園で撮影を楽しむ観光客。（漠河＝新華社記者／王祚）
２８日、漠河市の北極村にある北国トナカイ園で餌やりをする観光客。（漠河＝新華社記者／王祚）
２８日、漠河市の北極村にある北国トナカイ園で、観光客から餌をもらうトナカイ。（漠河＝新華社記者／王祚）
２８日、漠河市の北極村にある北国トナカイ園で、トナカイと一緒に写真に納まる観光客。（漠河＝新華社記者／王祚）
２８日、漠河市の北極村にある北国トナカイ園で、雪の上に寝そべるトナカイ。（漠河＝新華社記者／王祚）
２８日、漠河市の北極村にある北国トナカイ園で、共に過ごすトナカイとシベリアノロジカ。（漠河＝新華社記者／王祚）