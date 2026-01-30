TOKYO FM『JUMP UP MELODIES』3月で終了 6年の歴史に幕
TOKYO FM『JUMP UP MELODIES』（毎週金曜 後1：00）が、30日に放送。3月20日の放送をもって、2020年のスタートから6年の歴史に幕を閉じることが伝えられた。
【写真】この日の放送には…ウエストランド井口が登場
鈴木おさむ氏が「きょうは、ちょっと大切な発表がありまして。『JUMP UP MELODIES』始まって、この3月で丸6年を迎えるのですが、3月20日をもって、僕と陣くん、そして番組が卒業をするということになりました。早めに発表をして、いい卒業の仕方をしたいなと思います。今、思い起こすと、始まって1週目だけスタジオで、そこからコロナで、リモートになって…」と番組の歴史をひもときながら報告していた。
番組Xでも「2020年4月からお届けしてきたTOKYO FM「JUMP UP MELODIES」は、3月20日（金）の放送をもって最終回を迎えることとなりました。最終回まで#じゃんめろをお楽しみください」と伝えられた。
番組の模様は、放送後1週目以内は「radiko」で聞くことができる。
【写真】この日の放送には…ウエストランド井口が登場
鈴木おさむ氏が「きょうは、ちょっと大切な発表がありまして。『JUMP UP MELODIES』始まって、この3月で丸6年を迎えるのですが、3月20日をもって、僕と陣くん、そして番組が卒業をするということになりました。早めに発表をして、いい卒業の仕方をしたいなと思います。今、思い起こすと、始まって1週目だけスタジオで、そこからコロナで、リモートになって…」と番組の歴史をひもときながら報告していた。
番組Xでも「2020年4月からお届けしてきたTOKYO FM「JUMP UP MELODIES」は、3月20日（金）の放送をもって最終回を迎えることとなりました。最終回まで#じゃんめろをお楽しみください」と伝えられた。
番組の模様は、放送後1週目以内は「radiko」で聞くことができる。