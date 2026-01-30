姑が感電死… 容疑者は同居の嫁？ 30日放送『元科捜研の主婦』第3話【あらすじ】
テレビ東京で30日、ドラマ9『元科捜研の主婦（おんな）』（毎週金曜 後9：00〜）の第3話が放送される。
【場面写真】仲良さそうに見えるけど…子どもを囲んで笑顔を見せるかたせ梨乃＆松本まりか
本作は、かつて“科捜研のエース”と呼ばれた専業主婦・吉岡詩織（松本まりか）を主人公としたストーリー。詩織の科学的推理を中心に、捜査一課に異動したばかりの新米刑事の夫・道彦（横山裕）、5歳の息子・亮介（佐藤大空）がそれぞれの視点と力を持ち寄って挑む“一家総動員”の本格的なミステリー。現代の夫婦や家族の在り方も描くホームドラマとのバイブリッドドラマとなっている。
第3話では、データ主義の嫁・詩織と超アナログ姑（かたせ梨乃）のバトルが。そんな中、とある住宅の庭では姑が謎の感電死、容疑者は同居の嫁か。
道彦の“違和感”と“元科捜研”の女が驚きの真相を解き明かす。
【場面写真】仲良さそうに見えるけど…子どもを囲んで笑顔を見せるかたせ梨乃＆松本まりか
本作は、かつて“科捜研のエース”と呼ばれた専業主婦・吉岡詩織（松本まりか）を主人公としたストーリー。詩織の科学的推理を中心に、捜査一課に異動したばかりの新米刑事の夫・道彦（横山裕）、5歳の息子・亮介（佐藤大空）がそれぞれの視点と力を持ち寄って挑む“一家総動員”の本格的なミステリー。現代の夫婦や家族の在り方も描くホームドラマとのバイブリッドドラマとなっている。
第3話では、データ主義の嫁・詩織と超アナログ姑（かたせ梨乃）のバトルが。そんな中、とある住宅の庭では姑が謎の感電死、容疑者は同居の嫁か。
道彦の“違和感”と“元科捜研”の女が驚きの真相を解き明かす。