»¦¿Íµ¿¤¤Å¹·Ð±Ä¼ÔºÆÂáÊá¡¡ÊÉÆâÉô¤Ë°ä´þ¤«¡¢ËÌ³¤Æ»·Ù
¡¡ËÌ³¤Æ»Æü¹âÄ®¤Î°û¿©Å¹¤ÇÊÉ¤ÎÃæ¤Ë´Ç¸î»Õ¹©Æ£ÆüºÚÌî¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¡áÆ±Ä®¡á¤Î°äÂÎ¤¬°ä´þ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Æ»·Ù¤Ï30Æü¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Å¹¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¾¾ÁÒ½ÓÉ§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê49¡Ë¡áÆ±Ä®¡¢»àÂÎ°ä´þÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡á¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¡£Æ»·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö½é¤Ï»¦³²¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÆÂáÊáÍÆµ¿¤ÏºòÇ¯12·î31Æü¤´¤í¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ç¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¡£Æ»·Ù¤Ï¥í¡¼¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¹Ê¤á¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ»·Ù¤Ï10Æü¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¾¾ÁÒÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá¤·¡¢Ä´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£