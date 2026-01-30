プロ野球・ソフトバンクは30日、王貞治氏のもとで築いてきたホークスの野球の歴史と精神を次世代へ継承していく「FUKUOKA OH SADAHARU LEGACY PROJECT（フクオカ・オウ・サダハル・レガシー・プロジェクト）」（略称:王レガシープロジェクト）を始動することを発表しました。

この取り組みは王氏と共に福岡のプロ野球を支えてきた歴代の選手、関係者、さらには地域とともに積み重ねられてきた「ホークスの文化」を、過去の記録や思い出としてとどめるのではなく、次の世代が受け取り、語り継いでいける“地域のレガシー（文化的遺産）”として未来へ手渡すことが目的とされています。

王氏がソフトバンクで背負った「89」は“ホークスの野球”そのものを象徴する番号として位置づけ、特定の選手・監督・コーチが背負う番号ではなく、理念と文化を次世代へつなぐ“象徴”として活用していくこととなります。

5月24日の本拠地で行う日本ハム戦を「OH SADAHARU LEGACY DAY（オウ・サダハル・レガシー・デー）」とし、「89」の背番号が入った特別ユニホームが入場者に配られます。

プロジェクトについて王氏は「このプロジェクトは、私の名前になっていますが、実際には、ホークスに関わってきた多くの人たちが積み重ねてきた思いの集まりだと感じています。この取り組みを通じて、福岡の中で、これからもホークスや、スポーツ・野球が自然と根付いていくようなきっかけになればうれしく思います」とコメント。

城島健司CBOも「本プロジェクトを通じて、背番号『89』が福岡にとって特別な存在になることを願っています。王会長は球団にとってかけがえのない存在であり、これまで多くの学びをいただいてきました。今後は、その知見をチーム作りにも生かしながら、試合やイベントを通じて福岡の街とともに、この素晴らしい伝統を次世代へとつないでいきたいと考えています」とコメントしています。