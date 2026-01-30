B1島根に尽誠学園の金山颯が特別指定で加入…U15出身の有望株「学ぶ姿勢を大切に」

1月30日、B1西地区の島根スサノオマジックは、尽誠学園高校3年生の金山颯が特別指定選手として加入することを発表した。背番号は2を着用し、2月7日の滋賀レイクス戦からエントリー可能となる予定。

島根県出身の金山は179センチ69キロのポイントガード。高校1年次に香川ファイブアローズの特別指定選手としてB3でプレーした実績を持ち、高校ではエースとして全国の舞台で活躍した。なお、中学年代では島根U15でプレーしており、今回のトップチーム加入は古巣で成長を示す機会となりそうだ。

今回の発表に際して、金山は「このような貴重な機会をいただき、島根スサノオマジックの関係者の皆様、そして色摩先生をはじめとした尽誠学園高等学校の関係者の皆様に心より感謝しています。また、地元であり、自分を育てていただいた島根スサノオマジックでプレーできることをとてもうれしく思っています。まだまだ未熟ではありますが、学ぶ姿勢を大切にし、少しでも多くのことを吸収できるよう全力で頑張ります」と、クラブを通じてコメントした。





