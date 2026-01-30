ＫＳＫ<9687.T>は後場急落し、一時ストップ安の水準となる前営業日比７００円安の４２００円まで売られた。きょう午後１時３０分ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高が１９０億６０００万円（前年同期比１０．３％増）、営業利益が２１億６７００万円（同３１．７％増）だった。一方、直近の第３四半期（１０～１２月）は売上高が６５億１５００万円（前年同期比１０．０％増）、営業利益が３億２４００万円（同６０．３％減）との計算になり、直近３カ月の減益を嫌気した売りが出ている。販管費は前年同期並みだが、売上総利益が大幅に減少した。



４～１２月はパッケージソフトウェアの開発などを手掛けるＩＴソリューション事業、通信・コンピュータ関連システムの構築や保守・運用などを展開するネットワークサービス事業が業績を押し上げた。



出所：MINKABU PRESS