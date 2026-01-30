平和不動産<8803.T>が後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろに、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を４９０億円から５０５億円（前期比２０．０％増）へ、営業利益を１３９億円から１４８億円（同１２．２％増）へ、純利益を９７億円から１０３億円（同７．７％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を５２円から５７円へ引き上げ年間配当予想を９３円としたことが好感されている。



第３四半期までの進捗を受けて、ビルディング事業におけるオフィス・ホテル事業収益や、アセットマネジメント事業におけるアセットマネジメント収益などが従来予想を上回る見込みとなったという。なお、第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高３２７億７２００万円（前年同期比２１．６％増）、営業利益８６億５９００万円（同１５．８％増）、純利益６１億６６００万円（同２４．８％増）だった。



また同時に、上限を５０万株（自己株式を除く発行済み株数の０．７５％）、または１０億円とする自社株買いを実施すると発表しており、これも好材料視されている。取得期間は２月２日から３月３１日までで、資本政策及び株主還元の強化を図るのが目的としている。



更に、２６年３月末時点の株主から株主優待制度を拡充すると発表した。現行制度では、毎年３月末時点で２００株以上を保有する株主を対象に保有株数と継続保有期間に応じて大丸松坂屋フリーチョイスギフト３０００円相当または５０００円相当を贈呈していたが、変更後は大丸松坂屋フリーチョイスギフト４０００～８０００円相当を贈呈する。



出所：MINKABU PRESS