３０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５３円９２銭前後と前日の午後５時時点に比べて６０銭程度のドル高・円安となっている。



総務省が朝方発表した１月の東京都区部の消費者物価指数（ＣＰＩ）で、変動の大きい生鮮食品を除く総合が前年同月比で２．０％の上昇となり、市場予想（２．２％程度の上昇）を下回ったことから日銀による早期の追加利上げ観測がやや後退。この日の時間外取引で米長期金利が上昇したこともあり、ドル買い・円売りが先行した。その後、米ブルームバーグ通信が複数の関係者の話として、「トランプ米政権は次期連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長にケビン・ウォーシュ元ＦＲＢ理事を指名する方向で準備を進めている」と報じるとドル円相場は一段と上伸。ウォーシュ氏はインフレ抑制を重視するタカ派として知られていており、午後２時４０分ごろには１５４円１０銭台をつける場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１９２５ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００５０ドル弱のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８３円５５銭前後と同３銭程度のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS