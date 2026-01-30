３０日の債券市場で、先物中心限月３月限は反発した。２年債入札が強めの結果となり、中期債が買われる展開となった。



２年債入札は応札倍率が３．８８倍となり、前回（１２月２５日）の３．２６倍を上回ったほか、小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は１銭０厘で、前回の２銭２厘から縮小した。入札結果が伝わると先物は上げ幅を拡大した。また総務省が発表した１月の東京都区部の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生鮮食品を除くコアＣＰＩは前年同月比２．０％上昇。伸び率は前月から鈍化し、市場予想を下回った。朝方は日銀の早期利上げ観測を後退させる内容との受け止めが広がり、円債への買いを誘う要因となった。



トランプ米大統領が米国時間３０日午前に、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の次期議長の指名候補を発表すると明らかにした。米ブルームバーグ通信は元ＦＲＢ理事のケビン・ウォーシュ氏を指名する方向で準備を進めていると報じている。ウォーシュ氏は比較的ハト派ではない人物としてみなされている。米長期金利は時間外取引で上昇圧力が掛かり、円債相場には重荷となった。



先物３月限は前営業日比９銭高の１３１円６１銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１５ポイント低い２．２４０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS