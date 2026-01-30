MF福田晃斗が岐阜のキャプテンに就任「本気で取り組まないといけないし、戦わないといけない」
FC岐阜は30日、MF福田晃斗がキャプテンに就任することを発表した。
福田は昨年7月に加入し、1年目はJ3で11試合1得点だった。クラブを通じて「人の温かさ、そして、FC岐阜のファン・サポーターの方々の熱量を感じました。FC岐阜はJ3にいるチームじゃないと僕自身も感じていますし、チームを応援してくださる皆様も同じ思いだと思います」とコメント。続けて「今の立ち位置を変えるために、選手は本気で取り組まないといけないし、戦わないといけない。岐阜県民の皆様が、毎週FC岐阜を見たいと思ってもらえるような試合をしないといけないと思っています。長良川競技場が満員で溢れ、その中でプレーをすることは何よりも選手の幸せだと思います。そのために皆様に結果と感動を与えられるような試合をできるように頑張ります」と伝えた。
その上で福田は「半年間は変則的なシーズンになりますが、毎試合、成長していく姿を見せられるように戦います。皆様と、スタジアムでお会いできることを楽しみにしています!勝って一緒に笑顔になりましょう!応援よろしくお願いします」と意気込みを示している。
副キャプテンはMF中村駿とDF羽田健人が担当する。
