ATEEZ、強烈なムードの「Adrenaline」MVトレーラー公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ATEEZが、13thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.4』のタイトル曲「Adrenaline」のMVトレーラーを公開した。

■砂漠を疾走する列車が、揺さぶられても信念を握りしめて前に進もうとするATEEZの物語を表現

公開された映像は、広大な砂漠を背景に果てしなく吹き荒れる砂嵐の中を疾走する列車とともにスタートし、一気に没入感を高める。砂漠は混沌と混乱を象徴する空間であり、これを横断する列車は内面の感情と価値観が衝突する状況のなかでも止まらず前進しようとする意志が視覚的に描き出し、観る者の視線を釘付けにする。

特に激しい砂嵐を突き抜け、止まることなく前進する列車の姿は、揺さぶられても信念を握りしめて前に進もうとするATEEZの物語を表現している。強烈なスケールと緊張感溢れる演出は、タイトル曲「Adrenaline」で披露されるATEEZの爆発的なエネルギーへの期待感をさらに高める。

今回公開されたMVトレーラーは、先立って公開されていたプロモーションマップで「？」と表示されており、ファンの好奇心を掻き立てていたコンテンツ。カムバックが近づくにつれ「GOLDEN HOUR」の物語のパズルがひとつずつ組み合わさり、ニューアルバムへの期待感も次第に高まっている。

ATEEZのカムバックは2025年にリリースした12thミニアルバム以来、約7ヵ月ぶりとなる。アルバムをリリースする度にグローバルチャートを席巻してきたATEEZが、ニューアルバム『GOLDEN HOUR : Part.4』を通じて一体どんなメッセージとパフォーマンスを披露するのか、世界中のファンの注目が集まっている。

『GOLDEN HOUR : Part.4』は、2月6日に韓国で発売予定。日本では2月18日に発売を予定しており、すでに予約がスタートし、限定特典も用意されている。

(c)KQ ENTERTAINMENT

■リリース情報

2026.02.18 ON SALE

MINI ALBUM『GOLDEN HOUR : Part.4』

※韓国発売日：2月6日

■関連リンク

ATEEZ OFFICIAL SITE

https://ateez-official.jp/