ＳＭＮ <6185> [東証Ｓ] が1月30日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は2億5600万円の黒字(前年同期は1億1700万円の赤字)に浮上し、通期計画の5億2000万円に対する進捗率は49.2％となった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比6.4％減の2億6400万円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比26.4％増の9100万円に伸び、売上営業利益率は前年同期の2.7％→2.9％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

