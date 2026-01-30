島精機製作所 <6222> [東証Ｐ] が1月30日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結営業損益は10.6億円の赤字(前年同期は97.9億円の赤字)に赤字幅が縮小した。

しかしながら、併せて通期の同損益を従来予想の15億円の黒字→13億円の赤字(前期は119億円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結営業損益も従来予想の15.7億円の黒字→12.2億円の赤字(前年同期は99.7億円の赤字)に減額し、一転して赤字計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結営業損益は9.8億円の赤字(前年同期は78.5億円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-110.8％→-15.9％に急改善した。



株探ニュース

