30日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比15.4％増の5716億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同18.0％減の2258億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ高ベータ３０ <2068> 、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> 、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ新興国株式 <2520> 、グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> など7銘柄が新高値。ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ 除く金融（ヘッジあり） <491A> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が5.42％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が4.76％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が3.52％高、グローバルＸ 日経平均株主還元 <465A> が3.24％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> は12.09％安、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> は10.00％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> は8.99％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> は8.54％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> は8.49％安と大幅に下落した。



日経平均株価が52円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1467億6300万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1628億5600万円を下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が163億700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が153億6900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が138億2700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が134億6400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が87億4200万円の売買代金となった。



株探ニュース

