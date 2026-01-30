ドウシシャ <7483> [東証Ｐ] が1月30日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比37.9％増の108億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の111億円→116億円(前期は93.4億円)に4.5％上方修正し、増益率が18.7％増→24.1％増に拡大し、従来の5期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の47.8億円→52.8億円(前年同期は50.2億円)に10.4％増額し、一転して5.2％増益計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比27.9％増の45.3億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の9.9％→12.0％に改善した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期通期の業績予想につきましては、引き続き、第４四半期以降の市場動向や外部環境の変化を慎重に見極める必要があることから、売上高は前回発表予想値を据え置きといたしました。一方で、 第３四半期の実績が堅調に推移したことを踏まえ、2026 年３月期の営業利益、経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益が前回発表予想を上回る見込みであるため、上記のとおり修正いたします。また、2024年５月９日に公表いたしました「ドウシシャグループ中期経営計画」における最終年度(2026年３月期)の定量目標につきましては、連結経常利益116億円へ上記のとおり修正いたします。 （注）上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であります。 従いまして、実際の業績は様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

