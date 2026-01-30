東京地下鉄 <9023> [東証Ｐ] が1月30日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比1.8％減の680億円となり、通期計画の774億円に対する進捗率は前年同期の90.0％を下回る87.9％にとどまった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比21.7％増の93.5億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比4.5％減の236億円に減り、売上営業利益率は前年同期の26.6％→24.9％に低下した。



