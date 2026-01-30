£Á£Ë£Â£´£¸²ÖÅÄÍõ°á¡Ö¾®ÅÄ¸¶¤µ¤«¤ÊÆÃÊÌ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×½¢Ç¤¡¡ÆÃµ»¤¬µû¤µ¤Ð¤¤Ç¡Ö¥Þ¥¤ÊñÃú¡×»ý¤Ä¤Û¤É
¡¡£Á£Ë£Â£´£¸¤Î²ÖÅÄÍõ°á¡Ê£²£°¡Ë¤¬¡¢¾®ÅÄ¸¶¤Îµû¥Ö¥é¥ó¥É²½¡¦¾ÃÈñ³ÈÂç¶¨µÄ²ñ¤«¤é¡Ö¾®ÅÄ¸¶¤µ¤«¤ÊÆÃÊÌ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤¬£³£°Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£Á£Ë£Â£´£¸²ÃÆþÁ°¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Çµû¤µ¤Ð¤¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿²ÖÅÄ¡£¡Ö¡Ø¾®ÅÄ¸¶¤µ¤«¤ÊÆÃÊÌ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ù¤Ë½¢Ç¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¿·Á¯¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¾®ÅÄ¸¶¤Î¤ªµû¤Ë¤Ï¡¢³¤¤Î·Ã¤ß¤È¿Í¤Î²¹¤«¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ð´é¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ø¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤Ð¤¯ÀìÍÑ¤È¤ª»É¿Èºî¤êÍÑ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¥Þ¥¤ÊñÃú¡×¤ò»ý¤Á¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ëµû¤µ¤Ð¤¤¬¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éµû¤ò¤µ¤Ð¤¯ÍÍ»Ò¤òÇÛ¿®¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ºòÇ¯£±£°·î¤Ë¤Ï¾®ÅÄ¸¶»Ô¿å»º»Ô¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¾®ÅÄ¸¶¤¢¤¸¡¦ÃÏµû¤Þ¤Ä¤ê¡¡£²£°£²£µ¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤éË«¤á¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Îµû¤µ¤Ð¤¤ÎÏÓÁ°¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò£Ó£Î£Ó¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥È¡£¾®ÅÄ¸¶¤Îµû¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯£Ð£Ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ö¾®ÅÄ¸¶¤µ¤«¤ÊÆÃÊÌ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÖÅÄ¤ÏÊª¤ª¤¸¤·¤Ê¤¤¿Í²û¤Ã¤³¤¤À³Ê¤Ç¡Ö¥³¥ß¥åÎÏ¤ª¤Ð¤±¡×¡¢¡ÖÅ·À¤ÎÄà¤ê»Õ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÆÃÊÌ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ä£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾®ÅÄ¸¶¤ÎË¤«¤Ê³¤¤Ç¼ý³Ï¤µ¤ì¤ëµû¤È¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¤ª¤¤¤·¤µ¤ò»ÔÆâ³°¤Ë¹¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£