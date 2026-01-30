居場所を求めて夜な夜な集まる少年少女たち。

福岡県内では、福岡市・天神の警固公園に集う「警固界隈（かいわい）」として知られるが、久留米市の西鉄久留米駅周辺も若者がたむろする場になりつつあると懸念されている。少年らが犯罪に手を染めたり、巻き込まれたりするのを防ごうと、支援団体は昨年１２月、同駅周辺での「夜回り」を始めた。（森陸）

西鉄久留米駅周辺にたむろ

記者が今月７日午後６時過ぎに同駅を訪れると、駅の出入り口周辺で少年ら十数人が喫煙したり、少女２人が動画共有アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」用に動画を撮影したりしていた。

記者に「高１」と説明した久留米市の少年（１５）は下校後、ほぼ毎日顔を出している。小学４年でたばこを吸い始め、酒を飲むようになったといい、「家も学校も退屈。面白いのはここだけ」と話す。小学３年で不登校になったという同市の少年（１４）は「話せる友だちがたくさんいて、家みたいな場所」と笑った。

記者は昨年１２月７日と２８日にも同駅周辺を訪れた。いずれも午後６時頃から少年らが集まり始め、複数のグループに分かれてたばこを吸ったり、構内のフードコートで動画を撮影したりし、午後１１時頃にはまばらになった。昨秋、警固公園で出会った福岡県福津市の少年（１６）の姿もあった。少年は「警固公園で仲良くなった人に教えてもらった」と明かした。

「＃西鉄界隈」も誕生で

２０２２年から警固公園で支援活動に取り組むＮＰＯ法人「あいむ」（福岡市）によると、３年ほど前から西鉄久留米駅周辺で若者がたむろしているとの情報が寄せられ始めた。ＴｉｋＴｏｋ上では、２４年頃からハッシュタグ付きの「＃西鉄」「＃西鉄界隈」と同駅を指す投稿が現れるようになった。同法人はＳＮＳを通じて集まっているとみる。

同法人は昨年１２月から、個別面談や行政の相談窓口につなげるため、月４回、同駅周辺の夜回りを開始。これまでに延べ７６人の若者に声をかけた。代表理事の藤野荘子さん（３３）は「相談してもらえる信頼関係を築くのが目標。支援につなげ、非行や犯罪に関わるリスクを減らしたい」と語る。

久留米市は２３年１２月から不定期で見回りを始め、昨年５月には１週間、現地調査を実施した。期間中に重大な犯罪行為は確認されなかったが、市青少年育成課の原英治課長（５５）は「大きなトラブルに発展しないよう状況把握に努める」とし、県警久留米署と見回りを続ける。西鉄も警備員による駅構内の見回りを強化しているという。

ＬＩＮＥで「友だち」登録なしに匿名でやりとりできる「オープンチャット」には昨年１２月、「小倉界隈（笑）」と題するグループが開設された。今月２９日現在で４６人が参加。たばこの火を腕に押しつけてできた「根性焼き」の画像や、市販薬を過剰摂取するオーバードーズをうかがわせる内容が書き込まれていた。

北九州市は１３年からＮＰＯに委託し、見守りを行っており、担当者は「集団化は把握していないが、動向を注視していきたい」と話す。

面談やシェルターで一時保護も

警固界隈では、少年少女による強盗致傷事件や、若者に睡眠薬を譲渡した男が逮捕される事件が起きた。

県が委託したＮＰＯ法人の相談員が昨年７〜１１月に警固公園で７００件の声かけを行い、うち１６件で個別の面談につなげた。同１０月下旬に開設された居場所のない若者を一時保護するシェルターを同１１月末までに４人が利用した。

県警少年課の島崎浩一次席は「補導や摘発では問題の根本的な解決には至らない。信頼できる大人がいることを知ってもらい、支援につなげたい」と話している。

相談・宿泊施設の開設など対策進む

家庭や学校で悩みを抱える若者が繁華街に集まり、トラブルに巻き込まれるケースは社会問題になっている。

東京では、新宿・歌舞伎町の「トー横」が知られ、１人分の料金で複数人が宿泊する不正宿泊や少女が売春させられるケースが相次いだ。都は２０２４年５月、歌舞伎町近くに常設の相談施設を開設。２５年３月末までに８８５８人が利用した。大阪・ミナミの「グリ下」周辺では、女子中学生らへの睡眠導入剤の譲渡やわいせつ事件が起きた。大阪市は生活困窮者向けの宿泊施設をグリ下に集まる若者も宿泊できるようにした。