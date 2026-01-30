３０日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、東京・東上野の路上で２９日夜、中国籍の男性が３人組の男らに催涙スプレーをかけられ約４億２３００万円が入っていたとみられるスーツケース３個を奪われる一方、３０日未明にも東京・大田区の羽田空港駐車場で、別の男性が催涙スプレーをかけられる事件も発生。男性の車には約１億９０００万円入りのスーツケースがあったという二つの事件について報じた。

コメンテーターで出演の本村健太郎弁護士は宮根誠司キャスターに「明らかにこの人たちが現金を運ぶんだってことを確信してないとできない犯行ですよね？」と聞かれると「情報を持ってないとできない犯行ですし、手口が同じ催涙スプレーとかなので二つの事件の犯行グループは同じ可能性があるとは思います」と返答。

「ただ被害者が二つの事件でもし共通点があるとすると、１件目の事件が起きたことをもし２件目の事件の被害者が知っていたとすると、犯行グループとしては非常にやりづらいはずですから。情報が当然伝わっている可能性がありますから。被害者の共通点があるかは分からない気がします」と続けると「１件目の犯行を犯した後、追われている立場で、捜査の手を逃げている途中でもう１件の犯行を犯すリスクというのは非常に高い。続けて、そういう事件を起こす…、起こしたのかも知れないですけど、非常にリスクの高いことをやっているなという印象です」と話していた。