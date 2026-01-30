B.LEAGUE DRAFT 2026

バスケットボールのBリーグは29日、創設10年目で初となるドラフト「B.LEAGUE DRAFT 2026」を開催した。高校3年生〜大学4年生とプロ2年目までの選手が対象。23クラブが参加し、計11選手がドラフト指名を受けた。一方、指名回避が相次ぐ結果に。1人も指名しなかったクラブのGMたちに、新制度への本音を聞いた。

初年度のドラフトは“手ぶら”で帰るクラブが過半数を占めた。参加した23チーム中、1人も指名しなかったのは13チーム。そのうちの1つ、千葉Jの池内勇太GMは「やっぱりサラリーキャップができるのと、新人のサラリーの金額が決まっているのもあったので、全クラブの皆さんもちょっと足元を見ているというのはあった。実際僕たちもそこはすごくネックになっていた部分」と率直に明かした。

Bリーグは2026-27シーズンから「B.革新」として様々な改革を行う。ドラフトとともにその柱となるのがサラリーキャップ制度だ。B1に変わる新たなトップリーグ「Bプレミア」の場合は、上限が8億円に設定されている。一方、ドラフト指名選手の報酬や契約形態は所属カテゴリーや指名巡によって一律で決まっており、従来の新人選手の年俸上限よりも大幅に増額されている。

これはドラフトにより進路選択に一定の制限を強いられる選手が、どのクラブに指名されても不利益を被らないようにするための措置。例えば日本の大学から1巡目で指名された選手が「2年契約＋プレーヤーオプション」を締結すれば、年俸は1800万円。「3年契約」なら契約金3000万円、年俸800万円だ。2巡目からは金額が下がり、前者で年俸1400万円、後者で契約金2400万円、年俸600万円となる。

池内GMは「僕たちがもし指名するとなると山崎一渉かな、と思っていた」と、SR渋谷が全体1位で指名したノーザンコロラド大のSFの名を挙げた。続けて「ただ、既存の選手たちでもいい選手がたくさんいるので、彼らを残すことを第一に考えていた。基本的には指名をするのは計画上避けていた」と告白。山崎が2巡目まで残っていても、サラリーとの兼ね合いで見送る可能性が高かったという。

ウェーバー方式の指名順が、回避の要因になったクラブも。将来的な戦力均衡を目的として掲げるこのドラフト制度では、前年順位の低いクラブを優遇するオッズを設定し、指名順抽選が実施される。ただ、第2回まではBプレミアでの順位確定前の状態で開催されるため、全てのクラブの倍率を均一に設定した抽選となる。今回の抽選で全体11位の指名権を得た川崎の北卓也GMは「候補はいた」と言う。

GMの中で挙がった課題「もっとこうしたら…」

ただ順番が回ってきたときには目当ての選手はすでに他クラブが指名済。「多分上位で指名されるだろうと想定していた」と、指名ゼロは想定通りだという。ロスター枠が14人しかなく、契約も最大で3年。「他のクラブさんもそうだと思うが、（欲しいのは）即戦力。なかなか即戦力の選手がいない。育成すると時間がかかってフリーエージェントになってしまう。その辺は難しい」と振り返った。

全体12位の指名だった神戸の九里大和GMも同じく「指名する準備はあったが、他のクラブさんに全て選ばれてしまったので、今回は回避という形になった」と説明する。1巡目、2巡目それぞれで2人ほど候補をリストアップしていたというが、先を越されてしまった形だ。神戸はB2からBプレミアに参戦。「戦力均衡の部分ですごく大切な取り組みだと思っている」とドラフト制度には前向きだった。

千葉Jの池内GMも「この取り組み自体はいいことだと思っている。これがどんどん広がっていけば、若い選手たちの刺激にもなって、ドラフトを目指したいという選手も増えてくると思う。そういう世界観であるといいなと思っている」とポジティブな意見を残した。

1巡目で岩下准平（筑波大）を指名した長崎の伊藤拓摩GMは「もっとこういうところがあったら指名しやすいよね、もっとこういうことをしたらいいよね、ということをGMの中で話し合った。そういった意見もBリーグ側は聞いてくれると思うので、来年もっと素晴らしいものになると思う」と展望する。1位でも23位でも同じ巡目なら金額が一緒、という点や契約年数などが議題に挙がったという。

「今回のドラフトに関して言うと、やっぱりどうなのかな、と疑問を最初は持ちながら臨んだ」と率直に打ち明けた伊藤GM。それでも「バスケット界、Bリーグを考えた時に、このドラフトが磨かれるというのがバスケット界にとっていいんじゃないかと今日参加して感じた」と一定の手応えは掴んだようだ。様々なフィードバックを踏まえ、来年以降の発展につながることを願っていた。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）