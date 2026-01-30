Awesome City Club¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯µÇ°10ºîÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹Âè10ÃÆ¥¢¥ë¥Ð¥àËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê
¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Awesome City Club¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢10ºîÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹´ë²è¤ÎÂè10ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖCheers to 10!!¡×¤¬ËÜÆüÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
10¼þÇ¯´ë²è10ºîÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹ºÇ¸å¤ÎËÜºî¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê9¶Ê¤Ë¿·¶Ê¡Ö·²Ä»¡Ê¤°¤ó¤Á¤ç¤¦¡Ë¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡¢Awesome City Club¤È¤·¤ÆÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡£
¡Ö·²Ä»¡×¤Ï¡¢ºî»ì¤òPORIN¡¢ºî¶Ê¤òatagi¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ëµ×ÊÝÅÄ¿¿¸ç(Jazzin¡Çpark)¤ò·Þ¤¨À©ºî¡£º£½Õ¤ò°Ê¤Æ³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ëÈà¤é¤¬Ì¤Íè¤òÁ°¸þ¤¤Ë²Î¤¤¡¢Î¹Î©¤Á¤äºÆ²ñ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Awesome City Club ¤Î10Ç¯´Ö¤ÎÊâ¤ß¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡¢2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·èÄê¡£2020Ç¯1·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥ó¥¹¡×¤«¤é¥·¥ó¥°¥ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿30¶Ê¤ò2ËçÁÈ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿ÄÌ¾ïÈ×¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤È¤·¤Æ2021Ç¯¤ËÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãAwesome Talks One Man Show 2021 - to end the year -¡ä¡¢¤Þ¤¿³èÆ°µÙ»ßÁ°¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¡ãAwesome Talks Live House Tour 2025-26 The Final - EBISU LIQUID ROOM¡ä¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï2020Ç¯°Ê¹ß¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª½¸¤ò²Ã¤¨¤¿CD¡ÜBDÈÇ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢½é²ó¼õÃí¸ÂÄêÈ×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇCD²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCloset:to¡Ù¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ØCheers to 10!!¡Ù¤Î2Ëç¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º2¼ïÉÕ¤¡£
¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Îµ°À×¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØCheers to 10!!¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆAwesome City Club10Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¡ØAwesome City Club BEST ¶¡Ù¤É¤Á¤é¤âAwesome City Club¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¸ì¤êÂ³¤±¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ØCheers to 10!!¡Ù
2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
