「世界の中央銀行総裁」とも呼ばれるジェローム・パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長の後任は誰になるのか。ケビン・ウォーシュ元FRB理事が、有力な最終候補として浮上している。ウォーシュ氏はクーパンの社外取締役でもある。

ドナルド・トランプ米大統領は29日（現地時間）、ワシントンDCのトランプ・ケネディ・センターで開かれたドキュメンタリー映画『メラニア』の試写会に出席し、「あす（30日）午前にFRB議長を発表する」と語った。新たなFRB議長候補については、「卓越した（outstanding）人物で、非常に尊敬されている」とし、「金融界で誰もが知る人物になるだろう。非常に良い選択になると思う」と付け加えた。

ブルームバーグは「トランプ大統領がウォーシュ氏を次期FRB議長に指名する準備を進めている」と関係者の話として報じた。ロイターも「ウォーシュ氏は29日夜遅くまでホワイトハウス西棟でトランプ大統領と直接面談した」とし、「トランプ大統領に深い印象を残した」と伝えた。発表を前に、最終的な人物評価が行われたとみられる。

従来取り沙汰されてきた有力候補は4人に絞られている。ウォーシュ元FRB理事、ケビン・ハセット国家経済会議（NEC）委員長、クリストファー・ウォラーFRB理事、ブラックロックのグローバル債券最高投資責任者（CIO）のリック・リーダー氏だ。強弱の差はあるものの、4人はいずれも「現在の金利は高すぎる」という問題意識を共有している。誰が次期FRB議長になるかによって、金融緩和のスピードと強度が変わる見通しだ。

30日には一時、ベッティングサイトのポリマーケットで、4候補の中でウォーシュ氏の指名確率が96％まで跳ね上がった。直近1カ月間、ハセット氏とウォーシュ氏が順位を入れ替えながら競り合ってきた。フォックス・ビジネスは「トランプ大統領が好む『ウォール街の経歴』と『スター性』を備えたウォーシュ氏が、終盤のダークホースとして浮上した」と分析した。ただし、トランプ大統領による人事は「発表されるまで分からない」のが定説だ。スコット・ベッセント財務長官の指名時にも、下馬評は何度も覆った。

1970年にニューヨークで生まれたウォーシュ氏は、典型的なエリートコースを歩んだ。スタンフォード大学で公共政策を専攻した後、ハーバード大学ロースクールとビジネススクールを相次いで修了した。1995年にモルガン・スタンレーに入社してウォール街で働いた後、2002年にジョージ・W・ブッシュ政権に移り、大統領経済政策室の特別補佐官、ホワイトハウス国家経済会議（NEC）首席補佐官を務めた。その後、2006年に35歳で史上最年少のFRB理事に就任した。2011年にFRBを離れた後は、スタンフォード大学フーバー研究所で活動した。2019年からクーパンの取締役会メンバーとして務めている。

トランプ大統領がウォーシュ氏に注目するのは、「低金利」とFRBの意思決定構造を調整できる数少ない人物と見なされているからだ。ウォーシュ氏は4候補の中では、利下げに比較的慎重な部類に入る。ただし、「利下げをしない人物」というよりは、「利下げを行うにしても、明確な指標と秩序を重視する人物」と評価されている。FRBの独立性を巡る論争を最小化しつつ、市場の信頼を管理するうえで、ウォーシュ氏が適任だという意味だ。

パウエル議長の任期は5月までだ。FRB議長の指名者は、上院の承認投票を通過して就任する必要がある。トランプ大統領は昨年1月の就任直後から、あからさまに利下げを求めてきた。「FRBの独立性と金融政策の中立性」という価値は後回しにされた形だ。しかし、パウエル議長は意に介さず独自路線を貫いた。過去1年間で、金利を3回にわたり合計0.75％ポイント引き下げた。現在は年3.50〜3.75％の水準だ。