「ABEMA de DAZN」値下げ発表 Jリーグ＆W杯全試合を月額3800円で視聴可能に
ABEMAでスポーツ配信サービス「DAZN」のコンテンツが視聴可能なプラン「ABEMA de DAZN」の月額料金が、これまでの「月額4200円／年額3万2000円」から、「月額3800円／年額3万円」に値下げすることを発表した（すべて税込）。
「ABEMA de DAZN」では、2月6日から開幕する『明治安田Jリーグ百年構想リーグ』を全試合生配信することも決定。さらに、6月から7月に開催される「FIFAワールドカップ26」の全104試合をライブ配信するため、サッカーファンにとってお得なプランとなる。
なお、高校生、専門学生、短大生、大学生、大学院生を対象とした「月額1600円／年額1万6000円」の「ABEMA de DAZN 学割プラン」も提供中。
『明治安田Jリーグ百年構想リーグ』は、Jリーグのシーズン移行に伴い2月から6月に開催される特別な大会。東西2グループの「地域リーグラウンド」と最終順位を決める「プレーオフラウンド」の2部構成で、引き分けなしの「完全決着方式」を採用。J1の優勝クラブには次期ACL（AFCチャンピオンズリーグ）エリート2026/27出場権が与えられる、地域性と高い競技性を両立した戦いとなる。
「ABEMA de DAZN」ではサッカーのほか、モータースポーツ、NFL、ボクシング、総合格闘技、アクションスポーツからオリジナルのドキュメンタリーや情報番組も視聴できる。
