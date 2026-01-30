猛暑対策売場を強化提案 日本アクセス 西日本フードコンベンション

日本アクセスは1月22、23日の両日、インテックス大阪で「春季フードコンベンション26」を開催した。出展社数は515社で前年比7社増。内訳はドライ124、菓子41、アイス26、冷凍食品58、和日配63、洋日配66、乳製品15、生鮮・デリカ122。入場者数は2日間で約8400人となった。

開催テーマは「変革と挑戦×実践〜ソリューションプロバイダーへの進化〜」。消費者の節約志向がいっそう強まる一方で、旅行や趣味など自分へのご褒美にお金を使うメリハリ消費は拡大しており、消費行動は二極化、多様化が進む。このような環境下、物価上昇に対しては引き続き適正価格の浸透に向けて取り組むとともに、商品価値を消費者に伝え、買い上げ点数アップにつながる取り組みを進める。「消費者の行動変化を的確に捉え、価値ある提案を行い、新たな成長をしていく」（淵之上明生執行役員商品統括・マーケティング管掌）。

西日本独自の企画では「ニシノダイドコロ」と題して、西日本営業部門の近畿商品・営業推進部と近畿生鮮・デリカ営業部がカテゴリーの枠を超えて提案。「今年もヤバい猛暑がやってくる！」と掲げた全カテゴリー企画では、温度帯を超えて、冷感食品やさっぱり味の食品、塩分・スタミナ補給ができる食品などを集めて総合提案を行った。

このほか「つまみズム」ブースでは、間食需要の独自企画を展開。日常生活でつまんでいる一食未満の飲食すべてを「つまみズム」として捉え、若者がどんなシチュエーションで楽しんでいるのかを紹介した。