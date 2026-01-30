「どんだけ体重あったんだよ」丸山桂里奈、6キロ減のダイエット成功！ 近影に「めちゃ可愛いんだが」反響
元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈さんは29日、自身のInstagramを更新。ダイエットで大幅に減量したことを報告しています。
【写真】丸山桂里奈のほっそりした姿
投稿に載せた写真では、金髪のミディアムヘアで痩せた後の姿を披露。ほっそりとしたフェイスラインが印象的です。
コメントでは、「おぅっつ！可愛くてヨダレ出た」「素晴らしい」「かりちゃんやっぱ美人さんだなぁ」「綺麗になられてすごいです」「めちゃ可愛いんだが！！！！！」「前髪すっっっっごく似合ってる」「めちゃくちゃ可愛いくなったよ」「顔シュッとしデコルテもキレイですね」「1ヶ月で？？すごすぎます！」と、絶賛の声が続出しました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】丸山桂里奈のほっそりした姿
「かりちゃんやっぱ美人さんだなぁ」「ダイエット成功しました」と書き出し、「とりあえずは6.1キロ減」と減った体重を明かしている丸山さん。「まだここからも継続できるように」と、ダイエットは続けることを表明しています。またハッシュタグでは「どんだけ体重あったんだよ」と、自虐しています。
コメントでは、「おぅっつ！可愛くてヨダレ出た」「素晴らしい」「かりちゃんやっぱ美人さんだなぁ」「綺麗になられてすごいです」「めちゃ可愛いんだが！！！！！」「前髪すっっっっごく似合ってる」「めちゃくちゃ可愛いくなったよ」「顔シュッとしデコルテもキレイですね」「1ヶ月で？？すごすぎます！」と、絶賛の声が続出しました。
番組オフショット公開26日の投稿でも番組のオフショットで自身の姿を公開している丸山さん。ダイエット後の姿でしょうか。すっきりとした顔立ちが目立っています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)