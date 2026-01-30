ナンバープレートでお金持ちだと思う長野県の地名ランキング！ 2位「長野」を抑えた1位は？【2025年調査】
ナンバープレートに刻まれた地名から、その土地の雰囲気やステータスを感じ取る人も多いでしょう。高級住宅地や洗練された街並みのイメージを持つ地名は、どこか「お金持ちそう」と思わせる魅力があります。
All About ニュース編集部は10月1〜3日、全国10〜70代の男女300人を対象に「ナンバープレート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う長野県の地名を紹介します！
※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
All About ニュース編集部は10月1〜3日、全国10〜70代の男女300人を対象に「ナンバープレート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う長野県の地名を紹介します！
【3位までの全ランキング結果を見る】
2位：長野／111票2位は「長野」でした。長野市は県庁所在地として行政機能の中心地であり、善光寺をはじめとした歴史的建造物も多いエリアです。新幹線の停車駅でもあり、交通アクセスに優れた都市としても知られています。観光と商業が共存する都市の顔は、洗練された印象を与え、「お金持ちナンバー」としての認識につながっていると考えられます。
回答者からは「長野の中心部な印象があるから」（30代女性／神奈川県）、「実際に訪問した際に、長野市が一番栄えている印象を受けたし、一番お金を持っている人が集まりそう」（30代女性／石川県）、「長野県の中では人口が多く職場もあり、観光地でもあるからです」（60代女性／長野県）などのコメントがありました。
1位：松本／125票1位は「松本」でした。中部地方の文化都市として名高い松本市は、国宝・松本城をはじめとする歴史的な街並みと、落ち着いた都市景観が共存する魅力的な都市です。美術館や音楽ホールなど文化施設が充実しており、教育・芸術の街としてのブランドも確立しています。こうした背景が「松本」ナンバーに対して、上品で経済的にも余裕のある印象を与えているのでしょう。
回答者のコメントを見ると「知り合いで、松本に移住した富裕層の方が多いため」（30代女性／愛知県）、「観光客多く、経済的に余裕のある人が多いと思ったから」（30代女性／愛知県）、「松本は城下町としての歴史があり、文化的な雰囲気と落ち着いた富裕層の暮らしが感じられるから」（50代女性／兵庫県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)