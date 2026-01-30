ユニクロのグラフィックTシャツ「UT」は、世代を超えて愛されるキャラクターたちの魅力を、アイコニックなポーズやロゴでさりげなく表現したUTを2月9日から発売する。シンプルながらも個性が光るデザインで、着るたびにお気に入りのキャラクターとつながる喜びを感じられるようなTシャツを揃えた。





ユニクロのアプリを起動をすると、ディズニーキャラクターたちのキュートなアイコンが登場。ぜひこの機会にアプリを開いて、ディズニー仕様の画面で、買い物を楽しんでほしい考え。





店頭でリペアやリメイクサービスを提供する「RE.UNIQLO STUDIO（リ・ユニクロスタジオ）」において、ディズニーとコラボレーションしたデザインの刺繍サービスの提供を1月9日から開始している。ミッキーマウスやミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック人気キャラクターをモチーフにした8種類のデザインから選び、ユニクロ商品を自分らしく楽しみながらカスタマイズしてもらえる。

UT magazineでは、MAGIC FOR ALL ICONSを紹介。3月6から全国のユニクロ店舗で配布予定となっている。

［小売価格］

MENS Tシャツ8柄：1990円

KIDS Tシャツ6柄：990円

RE.UNIQLO STUDIO 刺繍一つにつき：1000円

［発売日］2月9日（月）

ユニクロ＝https://www.uniqlo.com/jp/ja