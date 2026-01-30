1児の母・荻野由佳、ユニクロ“1万円分”の着回しコーデを紹介「素敵なママ」「オシャレ」「めちゃくちゃ可愛い」
元NGT48の荻野由佳（26）が29日、自身のインスタグラムを更新。「1万円分の着回し」ユニクロコーデを紹介した。
【動画】「素敵なママ」ユニクロ“1万円分”の着回しコーデを披露した荻野由佳
荻野は「子ども優先になりがちな毎日でもラクして、ちゃんとして見える服がいい!!!」という切実な願いとともに、さまざまなコーディネートを紹介する動画を投稿。「無理しない、でも手抜きじゃないが、テーマ！」と、動きやすさとオシャレを両立させたスタイルを次々と披露し、「結局ユニクロが最強だよ〜〜〜〜!!!」とつづった。
コメント欄には「素敵なママ」「めちゃくちゃ可愛い」「オシャレ」「オシャレな人ほど、上手にユニクロ取り入れてるよね」などの声が寄せられている。
荻野は、2025年2月に結婚を発表。同年4月に第1子妊娠を発表し、9月に出産を報告した。
