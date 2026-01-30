

「システマ ハグキプラス プレミアム ハミガキ」

ライオンは、年齢とともに気になる歯ぐきのおとろえに対し、これまでの歯ぐきの組織修復に加え、歯ぐきの炎症の一因となる糖化（体内で糖とタンパク質が結びつき、AGEs（終末糖化物質）と呼ばれる悪玉物質が生成される反応。組織や細胞にダメージを与える一因として知られる）を抑えて歯周病を防ぐ有効成分「グリチルリチン酸ジカリウム（GK2）」を新たに配合し、歯周病（歯肉炎・歯周炎の総称）を防ぐなど、8つの機能をまとめた「システマ ハグキプラス プレミアム ハミガキ」を、4月15日から改良発売する。

年齢とともに気になる歯ぐきのケアを考えて開発した「システマ ハグキプラス プレミアム ハミガキ」を改良新発売する。「歯ぐきの組織修復＆抗糖化」で歯周病を防ぐなど、8つの機能全部がひとつになった薬用ハミガキとなっている。

「システマ ハグキプラス プレミアム ハミガキ」は、2019年の発売以来、歯ぐきのおとろえが気になり始めた人に向けて、歯ぐきケアをはじめとした口の気になりごとをまとめてケアできるアイテムとして高評を得ているという。

同社調査において、8割の人が年齢とともに歯ぐき下がりをはじめとした歯ぐきのおとろえに不安を感じており（n＝1125 45〜64歳女性 同社調べ（2024年3月実施））、「歯ぐきをしっかりケアしたい」というニーズがあることがわかった。

一方、近年健康・美容メディアでは、糖化が肌をはじめとした全身に関与する点が注目されている。当社は、歯ぐきでも起こる糖化に着目し、有効成分GK2が糖化を抑制することで、炎症を抑え、歯周病を予防する効果があることを確認した（日本歯周病学会誌64巻1号p25−35（2022））。

そこで今回、「歯ぐきの炎症の一因となる糖化を抑えて歯周病を防ぐ」GK2を新たに加え、「システマ ハグキプラス プレミアム ハミガキ」を改良新発売する。

「システマ ハグキプラス プレミアム ハミガキ」は、歯ぐきの組織修復と抗糖化で歯周病を防ぐなど、8つの機能がはたらく独自のプレミアム処方のハミガキ。きめ細やかな泡が、着色汚れ（ステイン）を包み込み、浮かせて除去しやすくする「マイルドクレンジング処方」で歯を白くする。イオンバリア効果で薬用成分「硝酸カリウム」が刺激の伝達を防ぎ、知覚過敏で歯がしみる痛みを防ぐ。高濃度フッ素（1450ppm）を配合（同製品の6歳未満の子どもへの使用は控えてほしいとのこと）。出血を予防、歯石沈着を予防、口臭を防止、口中を浄化するという。

［小売価格］オープン価格

［発売日］4月15日（水）

ライオン＝https://www.lion.co.jp/ja