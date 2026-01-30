森三中の「阿波おどり」に出身・犬飼貴丈が絶賛「徳島人より徳島人っぽい！」 徳島県、首都圏向けに“本気”観光プロモーション
徳島県が、首都圏に住む人に向けた観光プロモーション「徳島で休んでく？」を始動。29日に都内で「徳島県首都圏向けプロモーション発表会」を実施し、同県知事の後藤田正純が登壇したほか、新CMキャラクターの犬飼貴丈、瀬戸璃子、特別ゲストの森三中（黒沢かずこ、村上知子、大島美幸）も登場。休養学の専門家・片野秀樹氏を招き、「疲れ」を感じる現代人に向けた徳島ならではの「休み方」を提案した。
【画像】ナチュラルなスタイルで出身地・徳島をアピールした犬飼貴丈
犬飼と瀬戸は、2月2日より放映開始の新CMに出演する。犬飼は、「僕は徳島県出身で、原点の場所でもあるので、考え方だったり、生き方だったり、徳島で過ごした時間が今の僕に影響を与えていると思っております。今でも徳島に帰えるとほっとしますし、時間がゆっくりと流れていて、自分と向き合うことができる素敵な場所だと思っています」と、故郷への深い愛着を吐露した。
イベント中盤では、お囃子に合わせて法被（はっぴ）姿の森三中が「阿波おどり」を踊りながら賑やかに登場。プライベートやロケで何度も徳島を訪れているという森三中ならではの徳島愛あふれるパフォーマンスに会場は盛り上がり、犬飼は「徳島人より徳島人っぽい！」と大絶賛した。
さらに、『休養学：あなたを疲れから救う』（東洋経済新報社）の著者でもある片野氏が「休養とは単に寝ることだけでなく、活動能力を取り戻すこと」とし、休息・運動・栄養・親交・娯楽・創造・転換という「7つの休養モデル」について解説。この話を聞いた犬飼は「休養学は初耳だったのですが、これ全部徳島でできます！全部当てはまる！最高の県なんだなと改めて思いました。また、徳島は休み方の多様性に溢れた県なんだなとも感じました。旅行はスケジュールを詰め込みすぎて疲れてしまうこともありますが、徳島は自然と文化でゆとりもあって、付かれているときにぴったりな観光地だと思います」と納得していた。
最後は、「もしも1泊2日のツアーを組むなら？」をテーマに、森三中と犬飼が考案したツアープランをフリップで発表。まずDAY1を担当する森三中が発表したのは、「食べたいもの全部盛り！徳島グルメ食い倒れツアー！」。過去のロケや観光で徳島の魅力を熟知している森三中は、「1日目はがむしゃらに食べてもらいたいです。朝食は『びんび家』さんのびんび定食。伊勢海老のお味噌汁や刺身や天ぷらも食べられる豪華な定食です。昼食は徳島ラーメン。おやつにそばごめ雑炊。夜ご飯には『一鴻』の骨付き阿波尾鶏を食べたいです！」とプランを披露した。
続いてDAY2を担当する犬飼が発表したテーマは、「牟岐線に揺られて海辺の町で日々の疲れをデトックスツアー！」。「1日目に食べ疲れをしていると思うので、2日目はゆったりと牟岐線に揺られて、海をぼーっと眺めたりしたいです。あとは、SUP（サップ）などのちょっとした運動もやりたいです」と提案した。
最後に、犬飼が「徳島県は全国的にまだまだ知られていない魅力に溢れた県だと思っております。CMをご覧になった際には、徳島で自分と向き合い、ゆっくりとした時間を過ごしていただければと思います」とアピールした。
