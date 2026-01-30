『水ダウ』話題の三輪晴香、人生初ガールズバーで衝撃体験
俳優の三輪晴香が、29日深夜放送のテレ東系バラエティー『じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜』（深0：00）に出演。人生初のガールズバー経験を明かした。
【写真】艶やか！着物姿を披露した三輪晴香
三輪は「私、飲みに行くのが好きで」と切り出すと「神楽坂で仕事終わりで飲んでいて、いい感じになって（ひとりで）ガールズバーに入ってみようかな」と回顧。「ちょっと誰かとお話したくって、ひとりでガールズバー入ったんです。そうしたら、女の子がどんどんきてくれるんですね」と語っていった。
続けて「『何か飲んでいいですか？』って聞かれるから『好きなの飲んでください』って。ひとりの子と話してしたら、どんどんいろんな子が来て『飲んでください！』って。それで楽しく、カラオケまでして帰ろうかなって思って。お会計見たら、10万円…」と衝撃の告白をして、スタジオを驚かせていた。
三輪は、TBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』にて、お笑い芸人・お見送り芸人しんいちに、驚異の“5回連続ハニートラップ”を仕掛け、話題になった。
