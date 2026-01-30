レスリング女子で五輪メダリストの浜口京子（48）が30日までに自身のインスタグラムを更新し、髪を切ったイメチェンショットを公開した。

「いつも行くお花屋さんに行ってきましたーーお花屋さんのご主人は、いつも、色んなお花を教えてくれます」とつづり、ピンク色のガーベラを手にポーズをとるショットを投稿。「ミモザのお花も、購入しました。ミモザも好きなんだー また、お花を購入して、お部屋に飾ろうと思います」と続けた。

「そして!先日、美容室で、前髪と横の髪を、短くしてもらいました。後ろの髪は長いままなんだー」とバッサリ短くなったサイドと前髪について説明。「髪型を変えて、エンジョイしてます」と楽しんでいることを明かした。

また、ハート型の鉄アレイとラテアートの画像も投稿し「ハートの鉄アレイ＆カモミールティーラテはちみつ入り どちらも好き」とつづった。

フォロワーからは「髪どうなってるの？？？」「とても可愛いです」「強さと可愛さが共存してる」「ハートのダンベルって初めて見ました 赤いネイルもかわいい」「めちゃかわ」などのコメントが寄せられた。