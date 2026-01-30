ＮＨＫ「あさイチ」は３０日、プレミアムトークとして上白石萌歌が登場するも、首都圏など一部地域では政見放送などがあり「あさイチ」は放送されず。２月１１日に再放送されるが、ネットでは「録画予約してたのに…」などの声が上がった。

上白石は自身のＸで「大好きなあさイチでこうしてたくさんお話させていただいて…感謝です。お三方のプロフィール帳もうれしかった…好きなもの丸出しの朝で、大地の子への想いもたっぷりお届けできました。放送後にわたしのなめこが枯れてないか心配してくださった方がいましたが…ぶじでした、感謝。いい日になりました！ありがとうございます これから稽古に行ってきます！」と、「あさイチ」でのできごとを楽しそうに報告しているが、首都圏などではこの放送はなかった。

「あさイチ」公式ＨＰでは「１／３０（金）に一部地域で放送のプレミアムトーク『上白石萌歌』は、２／１１（水・祝）朝１０：０５から総合テレビで全国放送の予定です。なおＮＨＫ ＯＮＥでの配信は２／１１から１週間です」と告知されている。

だがネットでは「録画予約してたのに…なんで関東は放送ないの…上白石萌歌ちゃんみたかったわん」「あさイチなかったよね？どーゆーこと？ってパニクりました」「リアルタイムで拝見したかった」など残念がる声が上がっていた。