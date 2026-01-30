バラエティ番組「探偵！ナイトスクープ」（朝日放送テレビ）が1月23日に放送した内容が炎上している。コラムニストの木村隆志さんは「ただ、内容について擁護の声も聞こえる。背景には、在阪局が直面するテレビを取り巻く状況の変化がある」という――。

大阪市にある朝日放送テレビの社屋（写真＝Mc681／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）

■批判だけでなく擁護も多い「ナイトスクープ」騒動

『探偵！ナイトスクープ』（朝日放送テレビ、以下ABC）の“ヤングケアラー問題”が今なお波紋を広げ続けている。

発端となったのは1月23日放送の「6人兄妹の長男を代わって」という回。日常的に家事を担う小学6年の長男の依頼に基づき、探偵役のお笑いコンビ・霜降り明星のせいやさんが家事を手伝う様子を伝えた。

放送後、SNS等でこれが家事や介護を日常的に行う「ヤングケアラー」ではないかという声が上がり、放送から1週間が過ぎた現在も、両親らへの批判が相次いでいる。

しかし、両親への批判はSNSの過去投稿なども含め一貫している一方で、番組には批判と同等レベル以上の擁護も見られる。つまり「それだけ『探偵！ナイトスクープ』という番組に思い入れのある人が多い」ということだろう。

はたして同番組は関西の人々にとってどんな存在であり、どんな理由から擁護の声をあげているのか。また、今回の騒動にはどんな背景が推察されるのか。

さらにABCと同じ在阪局の騒動で思い出されるのが、MBSの情報番組『よんチャンTV』。衆院選特集で政党を「強くてこわい日本」と「優しくて穏やかな日本」に分類したことが物議を醸した。ここにきてなぜ在阪局の番組で騒動が続いたのか。

■影響力はトップクラス

『探偵！ナイトスクープ』が特別なポジションの番組であることは間違いない。

関東エリアでの放送は独立局のみ（東京MX、テレビ埼玉、テレビ神奈川、とちぎテレビ）に留まっているが、裏を返せばそれ以外の日本全国をカバーしているということ。しかも1988年3月の番組スタートから約38年の歴史を持つだけに、影響力は全テレビ番組の中でもトップクラスと言っていいだろう。

そのコンセプトは「視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組」。探偵事務所の探偵に扮したタレントが視聴者から寄せられた依頼を解決していくのだが、関西の番組らしく、爆笑あり、失笑あり、泣き笑いありのエピソードが繰り返されていく。

問題視された23日の放送では「6人兄妹の長男を代わって」だけでなく、渋谷センター街のホットパンツおじさんなどをフィーチャーした「まちの奇奇怪怪おじさん」、一度も鳴いたことのない愛犬の鳴き声を聞けるかに迫る「絶対に鳴かないチワワ⁉」がピックアップされた。

■関西人にとって特別な番組

長年人気が続いているポイントは、「なるほど」と思わせるものから、バカバカしい脱力系、涙腺をゆるませる感動系までバランスよくそろっていることと、時間と手間をかけてアナログ的に調査するスタンスの2点だろう。

さらに一般人が主役の番組であるため、予想外の問題発生や唐突な依頼終了などのハプニングも多く、結末（オチ）が読めないところや、依頼主が番組のファンでノリノリなところなども含め、番組全体に独自の心地よさが漂っている。

番組の顔である“局長（MC）”に目を向けても、初代に本音で鋭い指摘を放つ上岡龍太郎、2代目に涙もろい人情派の西田敏行。さらに3代目はあの松本人志が「二つ返事でオファーを受けた」ことからも特別な番組というニュアンスがうかがえる。もちろんさまざまなキャラクターをそろえた探偵のロケ技術も支持される要素のひとつだろう。

特に関西の人々にとって『探偵！ナイトスクープ』は休日に入るスイッチのような役割を果たしてきた。1988年から最初の3年間は土曜23時台だったが、以降は金曜23時台で放送。「休日はこの番組を見ることからはじまる」という感覚の人が多い。土曜の朝は『ナイトスクープ』の話題で盛り上がるのが定番であり、日常会話でも「それ、『ナイトスクープ』に依頼したら」というフレーズが使われる。

朝日放送テレビ「探偵！ナイトスクープ」HPより

■在京キー局と在阪局の違い

そんな関西エリアのアイデンティティと言える番組だけに、ファンのなかには「『月曜から夜ふかし』も『水曜日のダウンタウン』も『ナイトスクープ』のパクリや」と言う人もいる。

確かに『ナイトスクープ』は“依頼”、『月曜から夜ふかし』は“件”、『水曜日のダウンタウン』は“説”という切り方の違いはあるが、内容がかぶるようなケースはあった。もちろん構成・演出には明確な違いがあるのだが、それだけ『ナイトスクープ』は歴史が長く、業界内で影響力のある番組ということなのだろう。

だからこそ今回の“ヤングケアラー問題”も「あのくらいの演出は通常運転」「本人たちの許諾を得ているし、本当に深刻な段階ではないからできた演出」などと擁護しているのではないか。

次に今回の騒動に限らず、在阪局の置かれた立ち位置やスタンスを掘り下げていこう。

これまで筆者は在阪各局を何度となく番組取材したほか、酒の席も含めて多くの局員と会話を重ねてきたが、彼らからは、関東キー局とも、その他のローカル局とも異なるメンタリティが感じられる。

まず局員の多くから感じられるのが、在京キー局との力関係と制作力に関する意識。人・物・金などの制作環境や全国ネットの制作数で遠く及ばないという前提があるだけに、在阪局はおおむね腰が低く丁寧な対応のテレビマンが多い。この点は他のローカル局とそれほど変わらないと言っていいだろう。

■制作力や面白さでは負けていない自負

しかし、在阪局はそれぞれ「制作力や面白さでは負けない」という誇りのような番組を持っている。主に全国ネットのバラエティやドラマがそれに該当するが、ABCにとっては『探偵！ナイトスクープ』もそのひとつ。テレビ朝日で放送されていなくても看板番組であり、面白さでは負けないし、構成・演出に抜かりはない。

エンタメの多様化やネットの普及で放送収入が下がり、TVerで全国の番組がいつでも見られるようになり、有料動画配信サービスが台頭するなど、テレビ局を取り巻く状況は厳しくなる一方。生き残っていくために、「いかに強いコンテンツを作れるか」「いかにIP（知的財産）で稼ぐか」の重要性が増している。

写真＝iStock.com／oatawa ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／oatawa

その点、在阪局は芸能事務所とのつながりなども含めて制作力への自負があり、面白い番組を作ることへの思いは在京キー局に負けていない。

ただ、当然ながら在阪局と言っても各局のカラーは異なる。

筆者個人の感覚であるため局名は伏せ字に留めるが、「○○はマーケティング感覚が鋭くて人懐っこい」「△△は地方局と同等以上に腰が低く実直」「●●はクリエイティブの意識が高く労力を惜しまない」「▼▼は関西とは思えないほどクール」。

■関西ノリの功罪

正直、関東の主要4局（日本テレビ、テレビ朝日、TBS、フジテレビ）はそんなに変わらないが、関西の主要4局（読売テレビ、ABC、MBS、関西テレビ）は全然違うという印象があった。それでも在京キー局との力関係や制作力への強い意識は共通している。

さらにもう1つ感じられるのは、番組制作における在阪局ならではの自由さ。「在阪局だからこれくらいはいいだろう」「関西ローカルだからOK」という意識が良くも悪くも作用するときがある。

たとえば、全国ネットのバラエティやドラマを手がける際も、企画やキャスティングなどで「在京キー局よりウチは攻められる」という意識がプラスに作用し、視聴者に称えられるケースが少なくない。実際、「やけに『面白い』『攻めてるな』と思ったら在阪局の制作だった」という声がネット上に散見される。

逆にその意識が「意味不明」「1人よがり」などと批判を受け、数字的に大失敗につながるケースがあるのも難しいところ。そもそも全国ネットの番組が少ないため、悪目立ちしやすいというリスクもある。

■「大阪は独立国家」の名残

ローカル番組でも冒頭にあげたMBSの『よんチャンTV』がそうであるように、もはや「ローカルだから」ではスルーしてもらえない時代になった。それどころか「在京に次ぐ在阪の局がこんなことをするなんて」「大阪も東京と同じくらいダメ」などと厳しい目で見られやすくなっているところもあり、ここで負のイメージを止めたいところだろう。

その他でも、在阪局の番組を他エリアの視聴者が見ると、以前から出演者やレポーターが「なれなれしい」「無礼」「下品」「プライベートに踏み込みすぎ」などのイメージで見られることがあった。かつてより「ええやん」「ノリ悪いで」「ボケてナンボ」などのコテコテこそ減ったものの、それでも他エリアのテレビマンから「大阪は独立国家」とまで言われたムードはまだ感じられる。

特に視聴者の年齢が下がるほど、“大阪のおっちゃん、おばちゃん”というキャラクターで押し切ることや、「これくらいは知っとるやろ」などの“お約束”は通用せず、笑って受け入れてもらうことは難しくなった。

しかし、そんな状況の変化を理解している在阪局のテレビマンもいるだけに、今回のような多少の騒動を経ながら変わっていくのではないか。

在京キー局としても台所事情とマンパワーの不安などから、近年は「制作力のある在阪局に頼ろう」という動きがある。在阪局は業界内でも視聴者からも期待される存在ではあるが、それは同時に「以前よりも厳しい目で見られる」ということでもあり、今回に限らず番組がフィーチャーされる機会は増えるだろう。

----------

木村 隆志（きむら・たかし）

コラムニスト､人間関係コンサルタント､テレビ解説者

テレビ、エンタメ、時事、人間関係を専門テーマに、メディア出演やコラム執筆を重ねるほか、取材歴2000人超のタレント専門インタビュアーとしても活動。さらに、独自のコミュニケーション理論をベースにした人間関係コンサルタントとして、２万人超の対人相談に乗っている。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』（TAC出版）など。

----------

（コラムニスト､人間関係コンサルタント､テレビ解説者 木村 隆志）