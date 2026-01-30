日本ハムは30日、2026年のチームスローガンが『DOMIれ！』に決まった。

清宮幸太郎選手会長は球団公式ホームページを通じて「シーズン終了後、ボスから『圧倒的に勝たないといけない』というお話をいただきました。FFESでもファンの皆さんの前でお話しになっていて、自分の中で『圧倒』というキーワードが浮かびました。また、選手が日常から口にでき、さらには試合中にも使える。ファンの皆さんも含めて誰もが親しみやすく、みんなで一つになれる。パッと見てもわかるような。そういうイメージの中で、いろいろな人に相談しながら、デザインも含めてこだわって決めました。今年は圧倒的に勝ち切ります！みんなでDOMIりましょう！」とコメント。

▼ 直近10年の日本ハムのチームスローガン

2026年『DOMIれ！』

2025年『大航海は続く』

2024年『大航海』

2023年『新時代 FANS ARE OUR TREASURE』

2022年『ファンは宝物』

2021年『01karat〜イチカラ〜』

2020年『羽撃く（はたたく）』

2019年『驀進（ばくしん）』

2018年『道 -FIGHTERS XV-（ふぁいたーずふぃふてぃーん）』

2017年『F-AMBITIOUS（ファンビシャス）』