¡Ú£×£Â£Ã¡Û¥Ç¥í¡¼¥µÊÆ¹ñÂåÉ½´ÆÆÄ¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¥¹¥¡¼¥ó¥º¤¬£²ËÜ¤ÎÃì¡×à¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥àáÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡£³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£×£Â£Ã¤ÇÊÆ¹ñÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ç¥í¡¼¥µ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤¬£²£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£°Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤ÎÅÅÏÃ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Çà¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥àáÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Î·è¾¡Àï¤ÇÆüËÜ¤ËÀËÇÔ¤·¤¿ÊÆ¹ñÂåÉ½¤ÏÀã¿«¤ò´ü¤·¡¢¼ç¾¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê£³£³¡á¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤òÉ®Æ¬¤ËÌî¼ê¤Ç¤Ï¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Êá¼ê¡Ê£²£¹¡á¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡á¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥¦¥£¥Ã¥ÈÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡á¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡Ë¤éºòµ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¤âºòµ¨¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ëÅê¼ê¡Ê£²£¹¡á¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¤È¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê£²£³¡á¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¤ÎÆóÂç´ÇÈÄ¤òÍÊ¤·¡¢ÌîµåÂç¹ñ¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ëÄ¶¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤òÅýÎ¨¤¹¤ë¥Ç¥í¡¼¥µ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²æ¡¹¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë°ÕÍß¤Î¾Ú¤·¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡ÖÌî¼ê¤È¤·¤Æ¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë£²ËÜ¤ÎÃì¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ°¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅêÂÇ¤ÎÃì¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ª¤½¤é¤¯µîÇ¯¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Îº¢¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¡¼¥í¥ó¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ë¤Ï¡ÊÂåÉ½Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Î¡Ë¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ú¥Æ¥£¥Ã¥È¤Ë¡Ø¤³¤Î»Å»ö¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤¹¤°¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¤ËÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡Ø£±£°£°¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È»¿À®¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬·×²èÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤òµ§¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇÂç¤ÎÅ¾µ¡¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¡¼¥í¥ó¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¿½¤·½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÅÅÏÃ¤Î°ì¤Ä¤¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ø¤ÎÅÅÏÃ£±ËÜ¤¬à¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥àá¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»Ø´ø´±¤Ï¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀèÈ¯¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡££´·î¤ËÏÃ¤·¤¿»þ¡¢Èà¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â³Ø¤Ù¤ëÃç´Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¤½¤ì¤ò¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç´Ö¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£