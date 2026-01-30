大人気の「ジャヌ東京」バレンタイン＆ホワイトデーシーズン。「ジャヌ パティスリー」からは、素材本来の味わいや香りを生かしたスイーツが登場します。初登場の「生チョコレート」や定番の「ジャヌロン」など、幅広いラインナップ！

「ジャヌ ラウンジ & ガーデンテラス」では、苺とチョコレートを思う存分味わえる「チョコレート & ストロベリー アフタヌーンティー」を開催中。バレンタインやホワイトデーをロマンチックに彩ります。



「チョコレートボックス」



写真左上から時計回りに「ローズ」、「オリジナルジン」、「オリジナルコーヒー」、「オリジナルティー」

この冬「ジャヌ パティスリー」から登場するセレクションは、味わいや香りを楽しめる4種のボンボンショコラ。箱を開けると、色鮮やかでエレガントなチョコレートが顔をのぞかせます。

オリジナルコーヒー：中南米産の豆をミディアムローストしたオリジナルブレンドコーヒーを贅沢に使用。ビターチョコレートのガナッシュにラム酒を忍ばせて、口に入れると芳醇で甘い香りが鼻を撫でます。

オリジナルティー：ダージリン、キームン、ウヴァ、沖縄茶をブレンドした紅茶をミルクで煮出し、まろやかなミルクチョコレートと融合。豊かな香りとやさしい甘みが広がる、心安らぐ味わいです。

オリジナルジン：さわやかな柑橘の香りが広がるジンを、オレンジやライムゼストを利かせたミルクチョコレートと組み合わせ、ホワイトチョコレートで包み込んだひと粒。酸味と甘さのバランスが絶妙な、豊かな風味を楽しめます。

ローズ：シグネチャーケーキ「タルニー (薔薇)」をモチーフにした、ラズベリーとライチのピューレにローズの華やかな香りを重ねたガナッシュ。芳醇なバニラを感じるミルクチョコレートと、カカオの風味豊かなダークチョコレートが織りなす、甘酸っぱくてエレガントなひと粒です。

素材本来の風味が引き立つ4種のショコラが絶妙なハーモニーを奏でるロマンチックなひと箱に仕上がっています。大切な人に温かい思いとともに贈ってみてはいかが。

期間限定 ボンボンショコラ 「チョコレートボックス」4ピース

販売期間：2026年１月16日 (金) 〜3月14日 (土)

価格：2800円



ヴィーガンチョコレート使用の「生チョコレート」

「ジャヌ東京」では初の登場となる生チョコレート。ヴィーガンのミルクチョコレートを使用し、アーモンドミルクのまろやかなコクがカカオの深みを引き立てます。素材の風味をやさしく感じられる味わいが魅力。なめらかな口どけとともに広がる豊かな余韻が楽しめます。

8ピース詰めのボックスは、プレゼントとしても、自分へのご褒美にもおすすめですよ♪

「生チョコレート」8ピース

販売期間：2026年１月16日 (金) 〜3月14日 (土)

価格：2000円



ナッツとカカオの風味豊かな自家製「ジャンドゥーヤ」

「ジャヌ東京」のジャンドゥーヤは、アーモンドとヘーゼルナッツのプラリネとバニラを合わせ、ナッツ本来の香ばしさと食感を楽しめるのが魅力。やさしい甘さのなかにほろ苦さが重なる、風味豊かな一品です。

「ジャンドゥーヤ」

販売期間：2026年１月16日 (金) 〜3月14日 (土)

価格：980円

イートイン：1100円



限定フレーバーが登場！ 大人気スイーツ「ジャヌロン」

「ジャヌロン」は、「ジャヌ東京」にちなんで生まれた「ジャヌ パティスリー」を代表するマカロンです。開業当初から続く定番フレーバーの「苺」、「柚子」、「抹茶」、「バニラ」に加え、コーヒーの香りが引き立つ期間限定フレーバーが登場。

オリジナルブレンドコーヒーのガナッシュが、ふんわりと焼き上げたマカロン生地に挟まれています。通常より大きめに仕上げたサイズも、この期間でしか楽しめないポイント♪

「ジャヌロン」

販売期間：2026年１月16日 (金) 〜3月14日 (土)

価格：980円 (税込)

イートイン：1100円 (税・サービス料込)



見た目もかわいいチョコレートバー「ジャヌポップ」

アイスクリームバーがモチーフの、手持ちで楽しめるスイーツ「ジャヌポップ」が期間限定で登場。

濃厚なラズベリーガナッシュとアーモンドビスキュイに、ラム酒シロップに漬けたレーズンやクランベリー、アプリコットなどのドライフルーツとアーモンドを合わせています。表面にはピスタチオクランチとフリーズドライのラズベリーをまぶし、ラズベリーチョコレートでコーティング。仕上げの銀粉もきらきらと輝いていて特別感がありますね。見た目もかわいくて、贈り物にぴったりです。

「ジャヌポップ」

販売期間：2026年１月16日 (金)〜3月14日 (土)

価格：980円

イートイン：1100円



■ジャヌ パティスリー

住所：東京都港区麻布台1-2-2（麻布台ヒルズ内）

TEL：03-6731-2333

営業時間：平日11〜19時 (18時30分LO)、土・日曜、祝日10〜19時 (18時30分LO)

定休日：無休



ストロベリーとチョコレートが奏でる冬のアフタヌーンティー

ジャヌ東京5階「ジャヌ ラウンジ & ガーデンテラス」では、2025年12月26日〜2026年2月14日 (土) まで「チョコレート & ストロベリー アフタヌーンティー」を開催。旬を迎えたみずみずしい国産イチゴと、フランスを代表するショコラメゾン「ヴァローナ」多彩なチョコレートを満喫できるぜいたくなアフタヌーンティーです。

スイーツ

3種のチョコレートとベリーをガラスの器に盛った小さなパフェ「ミルクチョコレート トライフル」や、植物由来の素材で軽やかに仕立てた「ヴィーガンチョコレートクリーム ローズとベリーのジュレ」など、味わい豊かで見た目も華やかなスイーツが楽しめます。

MENU

・ストロベリーとラズベリーのタルトショコラ

・ミルクチョコレートトライフル

・ストロベリーヴァシュラン

・カシスチョコレートムース

・プラリネパイ コーヒーシャンティ

・ヴィーガンチョコレートクリーム ローズとベリーのジュレ



セイボリー

セイボリーは、百合根や南瓜、鴨、魚介など季節の素材を取り入れた4種のラインナップ。ひとつひとつが個性豊かで、甘いスイーツの箸休めにぴったりです。

MENU

・鴨のスモーク ストロベリーとアボカド ​ダークチョコレートソース

・サーモンと帆立貝の炙り​ あおさ海苔のジュレ

・百合根とカラスミのタルト

・ピスタチオと南瓜のサブレ キャビア添え ​



スコーン

スコーンは、しっとりとした食感の「プレーンスコーン」と、「チョコレートチップカカオスコーン」の2種。苺ジャムや豆乳ホイップ、糀みつ、レモン餡などのトッピングも種類豊富です。お好みの組み合わせで食べてみてくださいね。

MENU

・プレーンスコーン ​

・チョコレートチップとカカオのスコーン

コンディメント：苺ジャム、糀みつ、​豆乳ホイップ、​レモン餡



国産イチゴとチョコレートが織りなす、味わい豊かな品々が楽しめるアフタヌーンティー。大切な人との特別な時間を「ジャヌ東京」で過ごしてみてはいかが。



■ジャヌ東京「チョコレート & ストロベリー アフタヌーンティー」

住所： 東京都港区麻布台1-2-2 麻布台ヒルズ レジデンスA

場所：ジャヌ東京 5F 「ジャヌ ラウンジ & ガーデンテラス」

期間：開催中〜2026年2月14日（土）

時間：12〜17時（12時〜、12時15分〜、15時〜、15時15分〜の2時間制） ※要予約

価格：平日 8800円、土・日曜、祝日：1万100円 (サービス料込）



Text：税所奈津子

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

