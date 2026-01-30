【ジャヌ東京】チョコレートのギフトセレクション＆アフタヌーンティー。バレンタイン＆ホワイトデーにもぴったり
「ジャヌ東京」にバレンタイン＆ホワイトデーシーズン到来！
大人気の「ジャヌ東京」バレンタイン＆ホワイトデーシーズン。「ジャヌ パティスリー」からは、素材本来の味わいや香りを生かしたスイーツが登場します。初登場の「生チョコレート」や定番の「ジャヌロン」など、幅広いラインナップ！
「ジャヌ ラウンジ & ガーデンテラス」では、苺とチョコレートを思う存分味わえる「チョコレート & ストロベリー アフタヌーンティー」を開催中。バレンタインやホワイトデーをロマンチックに彩ります。
「ジャヌ パティスリー」が贈る、バレンタインにぴったりのスイーツ
「チョコレートボックス」
この冬「ジャヌ パティスリー」から登場するセレクションは、味わいや香りを楽しめる4種のボンボンショコラ。箱を開けると、色鮮やかでエレガントなチョコレートが顔をのぞかせます。
オリジナルコーヒー：中南米産の豆をミディアムローストしたオリジナルブレンドコーヒーを贅沢に使用。ビターチョコレートのガナッシュにラム酒を忍ばせて、口に入れると芳醇で甘い香りが鼻を撫でます。
オリジナルティー：ダージリン、キームン、ウヴァ、沖縄茶をブレンドした紅茶をミルクで煮出し、まろやかなミルクチョコレートと融合。豊かな香りとやさしい甘みが広がる、心安らぐ味わいです。
オリジナルジン：さわやかな柑橘の香りが広がるジンを、オレンジやライムゼストを利かせたミルクチョコレートと組み合わせ、ホワイトチョコレートで包み込んだひと粒。酸味と甘さのバランスが絶妙な、豊かな風味を楽しめます。
ローズ：シグネチャーケーキ「タルニー (薔薇)」をモチーフにした、ラズベリーとライチのピューレにローズの華やかな香りを重ねたガナッシュ。芳醇なバニラを感じるミルクチョコレートと、カカオの風味豊かなダークチョコレートが織りなす、甘酸っぱくてエレガントなひと粒です。
素材本来の風味が引き立つ4種のショコラが絶妙なハーモニーを奏でるロマンチックなひと箱に仕上がっています。大切な人に温かい思いとともに贈ってみてはいかが。
期間限定 ボンボンショコラ 「チョコレートボックス」4ピース
販売期間：2026年１月16日 (金) 〜3月14日 (土)
価格：2800円
ヴィーガンチョコレート使用の「生チョコレート」
「ジャヌ東京」では初の登場となる生チョコレート。ヴィーガンのミルクチョコレートを使用し、アーモンドミルクのまろやかなコクがカカオの深みを引き立てます。素材の風味をやさしく感じられる味わいが魅力。なめらかな口どけとともに広がる豊かな余韻が楽しめます。
8ピース詰めのボックスは、プレゼントとしても、自分へのご褒美にもおすすめですよ♪
「生チョコレート」8ピース
販売期間：2026年１月16日 (金) 〜3月14日 (土)
価格：2000円
ナッツとカカオの風味豊かな自家製「ジャンドゥーヤ」
「ジャヌ東京」のジャンドゥーヤは、アーモンドとヘーゼルナッツのプラリネとバニラを合わせ、ナッツ本来の香ばしさと食感を楽しめるのが魅力。やさしい甘さのなかにほろ苦さが重なる、風味豊かな一品です。
「ジャンドゥーヤ」
販売期間：2026年１月16日 (金) 〜3月14日 (土)
価格：980円
イートイン：1100円
限定フレーバーが登場！ 大人気スイーツ「ジャヌロン」
「ジャヌロン」は、「ジャヌ東京」にちなんで生まれた「ジャヌ パティスリー」を代表するマカロンです。開業当初から続く定番フレーバーの「苺」、「柚子」、「抹茶」、「バニラ」に加え、コーヒーの香りが引き立つ期間限定フレーバーが登場。
オリジナルブレンドコーヒーのガナッシュが、ふんわりと焼き上げたマカロン生地に挟まれています。通常より大きめに仕上げたサイズも、この期間でしか楽しめないポイント♪
「ジャヌロン」
販売期間：2026年１月16日 (金) 〜3月14日 (土)
価格：980円 (税込)
イートイン：1100円 (税・サービス料込)
見た目もかわいいチョコレートバー「ジャヌポップ」
アイスクリームバーがモチーフの、手持ちで楽しめるスイーツ「ジャヌポップ」が期間限定で登場。
濃厚なラズベリーガナッシュとアーモンドビスキュイに、ラム酒シロップに漬けたレーズンやクランベリー、アプリコットなどのドライフルーツとアーモンドを合わせています。表面にはピスタチオクランチとフリーズドライのラズベリーをまぶし、ラズベリーチョコレートでコーティング。仕上げの銀粉もきらきらと輝いていて特別感がありますね。見た目もかわいくて、贈り物にぴったりです。
「ジャヌポップ」
販売期間：2026年１月16日 (金)〜3月14日 (土)
価格：980円
イートイン：1100円
住所：東京都港区麻布台1-2-2（麻布台ヒルズ内）
TEL：03-6731-2333
営業時間：平日11〜19時 (18時30分LO)、土・日曜、祝日10〜19時 (18時30分LO)
定休日：無休
ストロベリーとチョコレートが奏でる冬のアフタヌーンティー
ジャヌ東京5階「ジャヌ ラウンジ & ガーデンテラス」では、2025年12月26日〜2026年2月14日 (土) まで「チョコレート & ストロベリー アフタヌーンティー」を開催。旬を迎えたみずみずしい国産イチゴと、フランスを代表するショコラメゾン「ヴァローナ」多彩なチョコレートを満喫できるぜいたくなアフタヌーンティーです。
スイーツ
3種のチョコレートとベリーをガラスの器に盛った小さなパフェ「ミルクチョコレート トライフル」や、植物由来の素材で軽やかに仕立てた「ヴィーガンチョコレートクリーム ローズとベリーのジュレ」など、味わい豊かで見た目も華やかなスイーツが楽しめます。
MENU
・ストロベリーとラズベリーのタルトショコラ
・ミルクチョコレートトライフル
・ストロベリーヴァシュラン
・カシスチョコレートムース
・プラリネパイ コーヒーシャンティ
・ヴィーガンチョコレートクリーム ローズとベリーのジュレ
セイボリー
セイボリーは、百合根や南瓜、鴨、魚介など季節の素材を取り入れた4種のラインナップ。ひとつひとつが個性豊かで、甘いスイーツの箸休めにぴったりです。
MENU
・鴨のスモーク ストロベリーとアボカド ダークチョコレートソース
・サーモンと帆立貝の炙り あおさ海苔のジュレ
・百合根とカラスミのタルト
・ピスタチオと南瓜のサブレ キャビア添え
スコーン
スコーンは、しっとりとした食感の「プレーンスコーン」と、「チョコレートチップカカオスコーン」の2種。苺ジャムや豆乳ホイップ、糀みつ、レモン餡などのトッピングも種類豊富です。お好みの組み合わせで食べてみてくださいね。
MENU
・プレーンスコーン
・チョコレートチップとカカオのスコーン
コンディメント：苺ジャム、糀みつ、豆乳ホイップ、レモン餡
国産イチゴとチョコレートが織りなす、味わい豊かな品々が楽しめるアフタヌーンティー。大切な人との特別な時間を「ジャヌ東京」で過ごしてみてはいかが。
■ジャヌ東京「チョコレート & ストロベリー アフタヌーンティー」
住所： 東京都港区麻布台1-2-2 麻布台ヒルズ レジデンスA
場所：ジャヌ東京 5F 「ジャヌ ラウンジ & ガーデンテラス」
期間：開催中〜2026年2月14日（土）
時間：12〜17時（12時〜、12時15分〜、15時〜、15時15分〜の2時間制） ※要予約
価格：平日 8800円、土・日曜、祝日：1万100円 (サービス料込）
Text：税所奈津子
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。