30²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¹µ¤¨¤ëNCT¡¦¥É¥è¥ó¡¢¼«Î©½àÈ÷ÀÄÇ¯¤Ë1²¯¥¦¥©¥ó´óÉÕ¡¡ºòÇ¯10·î¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ÎÁ±¹Ô
NCT¤Î¥É¥è¥ó¤¬¡¢¼«Î©½àÈ÷ÀÄÇ¯¤Î»Ù±ç¤Î¤¿¤á1²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1000Ëü±ß¡Ë¤ò´óÉÕ¤·¤¿¡£
¹ñºÝ¶¨ÎÏNGO¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï1·î30Æü¡¢¥É¥è¥ó¤«¤é¼«Î©½àÈ÷ÀÄÇ¯»Ù±ç»ö¶È¤Î¸å±ç¶â¤È¤·¤Æ1²¯¥¦¥©¥ó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
´óÉÕ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢2·î1Æü¤Ë·Þ¤¨¤ë¼«¿È¤Î30²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó¤Î´óÉÕ¤Ï¡¢ÊÝ¸î½ªÎ»¸å¤â·ÑÂ³Åª¤Ê»Ù±ç¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¼«Î©½àÈ÷ÀÄÇ¯¤Î¾õ¶·¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¼«¤éÀ¸³è¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï´Ú¹ñÁ´ÅÚ¤Î13¤Î¼«Î©»Ù±çÀìÃ´µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢·×21¿Í¤Î¼«Î©½àÈ÷ÀÄÇ¯¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢½»µïÈñ¤ä¶ÛµÞÀ¸·×Èñ¤Ê¤É¡¢°ÂÄê¤·¤¿Æü¾ïÀ¸³è¤Î°Ý»ý¤È¼«Î©´ðÈ×¤Î³ÎÎ©¤Ë¸þ¤±¤Æ´óÉÕ¶â¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥É¥è¥ó¤Ï´óÉÕ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡ÖÌ´¤ò»ý¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÌ´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¥Á¥ç¡¦¥ß¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó²ñÄ¹¤Ï¡ÖÊ¼ÌòÃæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²¹¤«¤¤»×¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥É¥è¥ó¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸å±ç¤¬¼«Î©½àÈ÷ÀÄÇ¯¤ÎÀ¸³è¤Ë¼Â¼ÁÅª¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤è¤¦¡¢ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Ê¤ª¥É¥è¥ó¤ÏºòÇ¯10·î¤Ë¤â¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¦¥¬¥ó¥À¤Î¥Ö¥´¥ó¥ÉÂ¼¤Ë³Ø¹»¤ò·úÀß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢1²¯¥¦¥©¥ó¤ò´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¤ÏÎ¦·³¤Î¸½ÌòÊ¼¤È¤·¤ÆÆþÂâ¤·¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥É¥è¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯2·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥É¥ó¥è¥ó¡£2016Ç¯4·î¤ËNCT U¡¢Æ±Ç¯7·î¤ËNCT 127¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¡¢OST²Î¾§¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£2024Ç¯4·î¤Ë1st¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØYOUTH¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¼Â·»¤ÏÇÐÍ¥¤Î¥³¥ó¥ß¥ç¥ó¡£