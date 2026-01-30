あんな些細なことで…後悔している別れの原因９パターン
仲良しカップルが破局にいたる原因は様々ですが、「ものすごく些細な原因」がきっかけとなって、彼女に振られてしまった男性も少なくないようです。そこで今回は10代から30代の独身男性197名に聞いたアンケートを参考に、「『些細なことだと思っていたけど、俺が悪かった』と後悔している別れの原因９パターン」をご紹介します。
【１】彼女が出世したことに嫉妬し、グチグチと嫌味を言っていたら捨てられた
「俺より高給取りになってて正直焦った」（20代男性）など、彼女が社会的に認められたことを素直に喜べなかった男性もいるようです。もし逆の立場だったらどう感じるかを想像すれば、彼女に悲しい思いをさせてしまったことはすぐにわかるでしょう。
【２】おもしろがって変なアダ名で呼んでいたら、「止めてよ」と本気でキレられた
「冗談だったんだけど、マジで嫌だったらしい」（20代男性）など、変わったアダ名を付けて彼女を不快にさせてしまったという男性も。自分はシャレのつもりでも、相手が笑わなければ単なる嫌がらせです。名前でいじるなら、彼女の反応をきちんと見極めましょう。
【３】余裕のつもりで連絡をサボったら、「付き合っている気がしない」と言われた
「そのうち向こうから電話して来るだろうと…」（20代男性）など、意味もなく彼女への連絡を放置して振られた男性もいるようです。「自分のほうが好かれている」と慢心している人にありがちですが、彼女を寂しがらせても「いいことは何もない」と肝に銘じましょう。
【４】仕事が忙しい時期に、寂しがる彼女を叱りつけてしまい呆れられた
「仕事優先なのは当然で、理解されると思ってた」（20代男性）など、「仕事だから」と当然のように彼女を寂しがらせていると、手痛いしっぺ返しを食らうようです。どんなに忙しくても、空き時間を使って顔を見せたり、こまめにメールを送るといったフォローが必要でしょう。
【５】旅先でルートをうまく決められず、お互いに責任を押し付け合って揉めた
「最初から決めておけばよかった…」（20代男性）というように、「恋人との旅行」は楽しいものですが、面倒くさがってルートの計画を曖昧にするとケンカの原因になるようです。現地で考えようとせず、出発前にあらかじめ話し合っておくべきでしょう。
【６】飲み会で泥酔したあげく、介抱してくれた彼女に罵声を浴びせて嫌われた
「彼女がいてくれるから安心！と飲みすぎた」（20代男性）など、お酒に呑まれて醜態を晒したことが破局の原因になった男性もいるようです。酔っていたからこそ「本音が出た」と思われる可能性もあるので、彼女の前で過度に泥酔するのは避けましょう。
【７】目玉焼きに醤油派の彼女に、「塩胡椒こそ正義」と強要したら大喧嘩になった
「個人の自由を尊重すべきだった」（20代男性）など、食事の味付けは人それぞれ好みが違うもの。「自分が正しい」と思い込まずに、ときには相手のスタイルに合わせるくらいの余裕を持ちたいものです。
【８】相手の真剣な話を聞き流し、適当な相槌を打っていたらキレられた
「テレビ見ながらうなずいたのがよくなかった」（20代男性）など、彼女の話をいい加減に聞くクセが原因で、別れるハメになった男性も。長い付き合いになるとダラけがちですが、真面目な話を持ちかけられたときは、きちんと相手の顔を見て聞くべきでしょう。
【９】一緒にいることに慣れすぎて、挨拶をしなかったら激怒された
「おぅ、じゃ感じ悪かったみたい」（20代男性）など、基本的な礼儀をおろそかにして、彼女に嫌われてしまったケースです。「親しき仲にも礼儀あり」の言葉通り、恋人だからといって無礼に振る舞っていいわけはありません。「挨拶」は人付き合いの基礎でしょう。
ほんのわずかなきっかけで、恋人同士の関係はこじれてしまうもの。ケンカをすることで強くなる絆もありますが、下らない原因で別れるのだけは避けたいものです。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2013年11月11日（月）から18日（月）まで
対象：合計197名（10代、20代、30代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
