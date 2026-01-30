「デイリースポーツ杯争奪戦」（３０日、徳山）

１号艇で人気を集めた樋口亮（５０）＝長崎・７６期・Ａ２＝が逃げて１着。２０２３年９月大村以来となる今年初、通算では３７回目の優勝を飾った。２着に３カドからまくり差した今垣光太郎（福井）、３着に岩津徹郎（岡山）が入り、本命サイドの決着に終わった。

自らで勝ち取った絶好枠から速攻を決めて樋口が約２年４カ月ぶりとなるＶをつかんだ。「めっちゃ緊張したけど、めっちゃうれしいです。チャンスだと思っていたのでホッとしました」と、安どしながら久しぶりの優勝を喜んだ。

今節は序盤から好気配を持続し、予選をトップ通過。準優、そして最後の優勝戦もしっかりと逃げて築き上げたＶロードを駆け抜けた。「引いたエンジンが良かったですね。出足、回り足がしっかりしていた」と相棒の４０号機にも感謝した。

今年に入ってからこれで３節連続で優出、そして優勝も飾った。「たまたまです」と、謙遜しながらも「このリズムを絶たないように、Ｆを切らないように走っていきたい」と気を引き締め直した。久しぶりのＶを契機に今後も好リズムを持続しながら奮闘を見せていく。