「おしゃれなネイル」と思ったら……″写り込み”にネット民が恐怖！？ 「全然話が入ってこない」「ネイルに集中できないwww」
「ネイル変えました。セリアのヌーディコーラルの色味が本当に良くて、何回も、連続でもかまわず使っちゃう」
一見、美容に関する投稿かと思いきや…ネイルをしたきれいな手の横には、牙をむいて今にもガブっとしそうなシベリアンハスキーの「おとび」くん（1歳・男の子）の姿が。思わず二度見するほど迫力満点のこのショットは、19万件超の“いいね”を集め、「歯ぁ！！！！」「全然話が入ってこないwww」など、多くの人を驚かせ、爆笑を誘っています。飼い主のXユーザー・おとび シベリアンハスキー（カイヌシ：ナルコ）さん（@husky_Oto）にお話を伺いました。
迫力ある牙に仰天！ 撮影の裏側は…
ーー撮影時の状況を教えてください。
「ネイル写真の背景になってもらおうと、リラックスしている状態のときに撮影したら、じゃれついてきました」
ーーこの投稿が大きな反響を呼びましたね。
「たくさん反応をいただけて嬉しい反面、なぜこれがこんなに話題になったのか、不思議に感じています（笑）」
ーーこのあと、どうなったか教えてください。
「わちゃわちゃとじゃれついたあとは、飽きて、かまってくれなくなりました！」
ーーお迎えから1歳数カ月、成長を感じるところは？
「飼い主に対しても、お友だちのわんこに対しても、嫌なことは嫌とはっきり主張できるように（多少ワガママに……？）なった気がします。また、ハスキーは“飯キャン”する子が多いと言われますが、例にもれず、おとびもそうです。今年はできるだけ完食してくれたらいいなと願いつつ、工夫を重ねようと思っています」
リプライには、おとびくんの歯のきれいさに目が留まる人や、あまりの迫力にネイルどころではないと笑う声が寄せられています。
「歯ぁ！！！！」
「全然話が入ってこないwww」
「それ……どころでは……ないwww」
「ネイルに集中できないんですがwww」
「どうしても右側に目が行くんですけど」
「歯茎とネイルカラーがオソロでかわいい」
「歯がきれいですね、ちゃんと歯磨きしてる感じ」
「歯茎の色とぴったりカラーですね。健康的で素敵」
「ネイルの情報が何ひとつ頭に入ってこないけど好き」
「や、躍動感にあふれた素敵な……あれ？ ネイル？？ ww」
「犬の歯がめっちゃきれいで大切にされてるんだなってなる」
「何かが映り込んでる気がするけど、目が疲れてるんだろうな」
「ネイルと同じくらい、わんちゃんの歯がきれいなことに感動」
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）