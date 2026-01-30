¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤Î¤«¤è¡×¾®»³ÅÄ·½¸ã¡¢¥Ï¥Ê¥ì¥°¥ß¡¢±Ñ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óà¿ÆÀÌ3¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö3¿Í¤È¤â¿ÆÀÌ¤Ê¤ó¤À¡ª¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦·ìÂ²¡×
¿ÆÀÌÆ±»Î¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹½Ð¿È¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬ÆüËÜ¤Çà¿ÆÀÌá¤¿¤Á¤È²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¤Ç²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤Æ¡¢Êì¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ê¿ÆÀÌ¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤·¤¿¤ê¡Ä¥¿¥«¥·¤ä·½¸ã¤È¤«¡£¤¤¤Ä¤âºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡Ö¥Ï¥Ê¥ì¥°¥ß¡×Ì¾µÁ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î±ÊÀÑ¥¿¥«¥·¤È¡ÖCornelius(¥³¡¼¥Í¥ê¥¢¥¹)¡×¤ÎÌ¾¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¾®»³ÅÄ·½¸ã¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢90Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖLush¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥ß¥¡¦¥Ù¥ì¡¼¥Ë¡£
¡¡¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ß¥¤Ï±ÊÀÑ¥¿¥«¥·¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢SNS¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡Ö¤¤¤È¤³¡×¤À¤È¸ø¸À¤·¡¢°ì½ï¤Ë¼Ì¤ëÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾®»³ÅÄ¤â²»³Ú»¨»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥ß¥¤ÎÊì¤¬¼«¿È¤ÎÉã¿Æ¤È¡Ö¤¤¤È¤³Æ±»Î¡×¤Îà¤Ï¤È¤³á¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢±ÊÀÑ¤È¤â¡Ö¤Ï¤È¤³¡×¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯à¿ÆÀÌÆ±»Îá¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö3¿Í¤È¤â¿ÆÀÌ¤Ê¤ó¤À¡ª¡©¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤Î¤«¤è¡×¡Ö¤¹¤²¡¼¡ª¿ÆÀÌÂç½¸¹ç¤ä¤ó¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦·ìÂ²¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£