山形県や福島県で男女5人の自殺を手伝ったとして、自殺ほう助などの罪に問われている福島市の男の裁判で、検察は懲役6年を求刑しました。

自殺ほう助や、未成年者誘拐・窃盗などの罪に問われているのは、福島市の無職・岸波弘樹被告37歳です。

■自殺を手伝った・・・4人が死亡





起訴状によりますと岸波被告は、おととし6月から去年1月にかけて、山形県や福島県などの10代から20代の男女5人に対し、SNSで「一緒に自殺しよう」などと誘い、首を絞めたり、練炭コンロを準備したりして自殺を手伝ったなどとされています。





一連の事件では4人が死亡しています。これまでの裁判で岸波被告は、福島県などでの事件については起訴内容を認めたものの、山形県で10代の少女の自殺を手伝ったとされる事件については「未成年者誘拐は間違いないが、自殺ほう助は黙秘します」と話していました。

■「生命軽視」と検察が指摘





きょう福島地裁郡山支部で開かれた裁判で検察側は「被告の生命軽視の姿勢は甚だしく、規範意識が極めて低い」などと指摘し、岸波被告に懲役6年を求刑しました。



一方弁護側は、窃盗の罪について「キャッシュカードを盗んだ」とされる点については「所有者の了承があった」として無罪を主張しました。



また岸波被告は最後に「一部の人を除き遺族には申し訳ないと思っている」と話しました。



判決は3月6日に言い渡されます。