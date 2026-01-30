脳科学者・茂木健一郎氏（63）が30日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。22、28日に放送されたTBS「水曜日のダウンタウン」（水曜後10・00）について、バッサリと切り捨てた。

22日放送回では、お笑いコンビ「きしたかの」高野正成による「10m高飛び込みリベンジ」が異例の生放送で行われた。結局、高野は飛び込むことができずに28日に持ち越しとなり、ネット上で大きな話題となっていた。

この件について、茂木氏は「日本のお笑い、いつまでもこういうことやっていて、そこに何か意味あるのでしょうか？世界は激動する中、日本人のチャレンジを支えるメタ認知を提供するコメディとは、かけ離れています」とピシャリ。

また「日本のお笑いは、それが好きな人のエコーチェンバーの中で、これは凄いとか、ここが新しいとか、さすがの芸だとか言い合っている。変化の波が荒れる外洋から隔離された『サンゴ礁』の独自に発達したガラパゴスな生態系の中で、お互いにほめあい、身内話で盛り上がる。公共の電波を使って」と、日本のお笑いは世界的に見てもレベルが低いと持論を展開していた。