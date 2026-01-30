◆テニス ▽全豪オープンテニス第１３日（３０日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）

【メルボルン（オーストラリア）３０日＝吉松忠弘】２０２４年パリ・パラリンピック男子シングルス金メダルで世界王者の小田凱人（東海理化）が、国枝慎吾に次ぐ男子シングルス史上２人目の４大大会連続全制覇の快挙に王手をかけた。世界ランキング４位のグスタボ・フェルナンデス（アルゼンチン）に６−１、７−６のストレート勝ち。決勝では、昨年覇者のアルフィー・ヒューエット（英国）を破った世界３位のマルティン・デラプエンテ（スペイン）と対戦する。

小田が食い下がるダブルスの相棒を、最後はタイブレイクで振り払った。第１セットは１ゲームしか与えず「最初からガンガン上げていこうと。それがちゃんとうまくいった」。お互いに手を知り尽くした相手だけに、真っ向勝負でストレート勝ちだ。

これで２０２５年全仏から、同年ウィンブルドン、全米、そして今大会の全豪と、年をまたぐが、４大大会連続全制覇に王手をかけた。過去に男子シングルスで成し遂げたのは２０２１年全米から、２２年全豪、全仏、そしてウィンブルドンと連続で優勝した国枝慎吾ただ１人だ。

車いすテニス界の男子シングルスでは、まだ誰も成し遂げたことがない最難関の年間４大大会全制覇は、全豪の覇者にしか権利がない。小田は、「年間（４大大会全制覇）をやれば（４大大会の連続優勝は）７連続か」と、とんでもない記録も視野に入った。

これで、昨年の４月のジャパンオープンから、負けなしの３５連勝だ。「今は連勝記録にこだわりたい。行けるところまで行きたい」。その結果が、４大大会連続全制覇や年間４大大会全制覇の快挙へとつながることになる。

快挙がかかる決勝の相手は、意外にもデラプエンテだ。昨年決勝で小田が敗れ、パリ・パラリンピック決勝で歴史に残る死闘を戦った最大のライバルで世界２位のヒューエットではなかった。小田は「負けるんかい！」と苦笑いで話した。

デラプエンテとは、４大大会決勝で戦うのは初めてだ。歴史を塗り替える快挙のためにも、連勝記録のためにも、「絶対に今年は負けられない」と、しっかりと自分に言い聞かせた。