韓国に初の「ちいかわ」オフィシャルショップがオープン 公式SNSも開設
人気キャラクター作品「ちいかわ」のグッズ公式Xが30日、韓国では初となる同作のオフィシャルショップがオープン予定であることを発表した。
【画像】買い物かごを手にしたちいかわ達がキュート！公開された告知イラスト
投稿では、買い物かごを手にしたちいかわ・ハチワレ・うさぎがショップの建物の前で並び、「COMING SOON」と記されたイラストを公開。「詳細は後日お知らせいたします！」と告知された。
また同時に韓国店の公式X（@chiikawashop_kr）とインスタグラム（@chiikawashop_kr）が開設されていることも伝えられた。
