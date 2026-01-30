「カイロはこうすると長持ちします」“ゴミ清掃員”マシンガンズ滝沢、節約にもなる使い捨てカイロ“あったか持続”の裏ワザを紹介
冬らしい寒さが続き、身体を温める一助となる「カイロ」が手放せないという人は少なくないはず。そこで、お笑いコンビ・マシンガンズで、“ゴミ清掃員”としても働く滝沢秀一（49）が「長持ちしてごみが減ります！」とシェアした、“温かさの持ちが良くなる”使い捨てカイロの使い方テクニックを紹介する。
【写真】「カイロはこうすると長持ちします」“裏ワザ”を実践するマシンガンズ滝沢
披露するのは、5日に滝沢がXにポストした投稿。「カイロはこうすると長持ちします」と書き出すと、「新幹線などの長時間移動や室内が長い時はカイロをジップロックに入れると温かさが一時停止します。外に出る前に取り出して振ると再び温かくなるので、長持ちしてごみが減ります！」と話し、ジッパー付きの袋『ジップロック』の中にカイロを保存する様子を写真で披露。「節約にもなるので、オススメ！」と話した。
この方法については、カイロ商品も展開するアイリスオーヤマのWebライフスタイルマガジン『+1DAY IRIS OHYAMA.』のコラム記事の中でも紹介されている。
また、滝沢はこの投稿にリプライし「完全に冷えて使えなくなったら、中身は鉄粉を含んでいるので、不燃ごみの地域が多いよ！しかしこの程度だったら、可燃ごみと明記されている地域もあるから、自分の地域の捨て方、これを機会に調べてみてね！」と、カイロの捨て方についても“ゴミ清掃員”の視点からアドバイスしていた。
コメント欄には「なるほどですね」「これなら帰り道で寒い思いをしなくていいかも」「これ、知らなくてやってみました。一時停止、復活、できました」「知らなかったです これからは カイロとジップロックセットで持ち歩きます」など、さまざまな声が寄せられている。
